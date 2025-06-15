Битва за картошку: почему колорадский жук всегда возвращается

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Урожай ещё не взошёл, а враг уже здесь. Словно по тревоге, с первыми тёплыми днями на поля высыпают армии прожорливых солдат в полосатых доспехах. Колорадский жук — чемпион по выживанию и репродукции. Его не берут ни химия, ни морозы, ни крики отчаяния садоводов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Почему он всё ещё побеждает

Потому что у него почти нет врагов. В нашей экосистеме его никто по-настоящему не контролирует. Ни птицы, ни насекомые не справляются с ним как следует. Пока другие вредители имеют естественный "стоп-кран" в виде хищников, этот паразит действует без ограничений.

Плодовитость на грани фантастики

Одна самка — до тысячи личинок за сезон. Жуки живут быстро, плодятся мощно. И даже если уничтожить взрослое поколение, под землёй уже затаились новые. Спячка может длиться до трёх лет. Всё это время личинка лежит в безопасности, вне досягаемости ядов и агротехники.

Он не сидит на месте

Колорадские жуки умеют летать. Не просто махать крылышками, а преодолевать десятки километров, осваивая новые участки. Пока с одного огорода его выдавливают ручным сбором или химией, он уже оседает на соседнем. Массовая зачистка всех полей сразу — невозможна.

Приспособился ко всему

Каждое средство защиты со временем становится для него просто очередным вызовом. Появляется новый препарат — через год-два жук уже не реагирует. Популяция эволюционирует быстрее, чем разрабатываются препараты. И чем больше мы его травим, тем крепче становится его потомство.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

