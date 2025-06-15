Первая волна роз прошла — вот что нужно сделать, чтобы была вторая

Розы в июне — как гости на балу: пышные, нарядные, ароматные. Но часто после первой волны цветения кусты замирают, будто сказали: "Всё, на этом хватит". Чтобы они не ушли в спячку до следующего года, нужен мягкий, но уверенный "толчок".
Без химии, без сложных схем и дорогих бутылочек. Всего один скромный ингредиент — древесная зола.
Потому что в ней море калия — именно того элемента, который отвечает за цветочные бутоны. Калий делает цветы яркими, крупными и устойчивыми к капризам погоды. А ещё укрепляет ткани растений — меньше болеют, лучше переносят ветер и дождь.
И главное: в золе нет азота, который обычно "разгоняет" листву в ущерб цветению. Только энергия для бутонов — ничего лишнего.
1 стакан просеянной золы
10 литров тёплой воды
Настоять 3-4 часа, помешивая
Полить под корень, после обычного полива
Норма: 4-5 л на взрослый куст
Сделать один раз — до конца июня. Этого достаточно, чтобы розы поняли: пора радовать дальше.
Через пару недель появятся молодые побеги с новыми бутонами. Цветение станет гуще, а сами цветки — выразительнее. И так — до осени.
Проверено десятками дачников. Без азота, без перегруза — только пышные розы, как в лучших каталогах.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.