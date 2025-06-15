Первая волна роз прошла — вот что нужно сделать, чтобы была вторая

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы в июне — как гости на балу: пышные, нарядные, ароматные. Но часто после первой волны цветения кусты замирают, будто сказали: "Всё, на этом хватит". Чтобы они не ушли в спячку до следующего года, нужен мягкий, но уверенный "толчок".

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Без химии, без сложных схем и дорогих бутылочек. Всего один скромный ингредиент — древесная зола.

Почему зола, а не что-то посложнее

Потому что в ней море калия — именно того элемента, который отвечает за цветочные бутоны. Калий делает цветы яркими, крупными и устойчивыми к капризам погоды. А ещё укрепляет ткани растений — меньше болеют, лучше переносят ветер и дождь.

И главное: в золе нет азота, который обычно "разгоняет" листву в ущерб цветению. Только энергия для бутонов — ничего лишнего.

Как использовать

1 стакан просеянной золы

10 литров тёплой воды

Настоять 3-4 часа, помешивая

Полить под корень, после обычного полива

Норма: 4-5 л на взрослый куст

Сделать один раз — до конца июня. Этого достаточно, чтобы розы поняли: пора радовать дальше.

Что будет потом

Через пару недель появятся молодые побеги с новыми бутонами. Цветение станет гуще, а сами цветки — выразительнее. И так — до осени.

Проверено десятками дачников. Без азота, без перегруза — только пышные розы, как в лучших каталогах.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

