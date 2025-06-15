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Поливают не так, кормят не туда: как спасти смородину от скудного урожая

2:01
Садоводство

Смородина — вроде бы не капризная ягода. Растёт себе в углу сада и не жалуется. Но у одних урожай — тазами, а у других — пару горстей и всё. Почему так?

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Потому что смородина любит внимание. Особенно в виде воды, удобрений и… пчёл.

1. Полив, но не на "авось"

Да, смородину поливают всего трижды за сезон — но в правильные моменты:

  • во время роста побегов (весной)

  • когда появляются завязи

  • сразу после сбора урожая (этот полив часто игнорируют — зря!)

На каждый куст — около 5 вёдер тёплой воды. Лучше всего сделать неглубокие бороздки (10 см) и лить туда — так влага точно дойдёт до корней.

2. Подкормки — не "по центру"

Смородина не просит еды, но если её покормить, она благодарит урожаем. Первую подкормку вносят при появлении завязей, вторую — после сбора ягод. Используют суперфосфат или калийную соль (1 ст. ложка на литр воды). Поливают по кругу, в бороздки вокруг куста — не в центр.

Можно и по-народному: зола — 500 г на куст.

3. Мульча — как одеяло для корней

Чтобы влага не испарялась, почву мульчируют. Подойдут опилки, торф, солома, даже старые газеты. Главное — не забывать об обработке от вредителей: под мульчей им уютно.

4. Морозы — не повод расслабляться

Даже зимостойкие сорта иногда подмерзают. Снега мало — кусту холодно. Варианты защиты: опрыскивание водой (для образования ледяной корки) или дымление.

5. Где пчёлы — там ягоды

Плохое опыление = плохой урожай. Чтобы пчёлы прилетали, ветки опрыскивают сладкой водой (на литр — ложка мёда). А ещё рядом высаживают гиацинты, астры, жимолость — пчелиный магнит.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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