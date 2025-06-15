Поливают не так, кормят не туда: как спасти смородину от скудного урожая

Смородина — вроде бы не капризная ягода. Растёт себе в углу сада и не жалуется. Но у одних урожай — тазами, а у других — пару горстей и всё. Почему так?
Потому что смородина любит внимание. Особенно в виде воды, удобрений и… пчёл.
Да, смородину поливают всего трижды за сезон — но в правильные моменты:
во время роста побегов (весной)
когда появляются завязи
сразу после сбора урожая (этот полив часто игнорируют — зря!)
На каждый куст — около 5 вёдер тёплой воды. Лучше всего сделать неглубокие бороздки (10 см) и лить туда — так влага точно дойдёт до корней.
Смородина не просит еды, но если её покормить, она благодарит урожаем. Первую подкормку вносят при появлении завязей, вторую — после сбора ягод. Используют суперфосфат или калийную соль (1 ст. ложка на литр воды). Поливают по кругу, в бороздки вокруг куста — не в центр.
Можно и по-народному: зола — 500 г на куст.
Чтобы влага не испарялась, почву мульчируют. Подойдут опилки, торф, солома, даже старые газеты. Главное — не забывать об обработке от вредителей: под мульчей им уютно.
Даже зимостойкие сорта иногда подмерзают. Снега мало — кусту холодно. Варианты защиты: опрыскивание водой (для образования ледяной корки) или дымление.
Плохое опыление = плохой урожай. Чтобы пчёлы прилетали, ветки опрыскивают сладкой водой (на литр — ложка мёда). А ещё рядом высаживают гиацинты, астры, жимолость — пчелиный магнит.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.