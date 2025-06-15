Один приём — и головки чеснока вырастают в два раза больше

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется крупных, сочных и долго хранящихся головок чеснока? Тогда без правильного ухода не обойтись. Особенно летом, когда чеснок выпускает стрелки — скрученные цветоносы, забирающие силы у будущего урожая.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

Зачем чесноку стрелки — и почему их срезают

В начале лета озимые сорта выпускают цветонос — длинный изогнутый стебель с соцветием на конце. Внутри формируются воздушные бульбочки — мини-луковички. На их развитие растение тратит драгоценные ресурсы. Поэтому опытные дачники удаляют стрелки, не дожидаясь, пока они выпрямятся — на стадии 10-15 см длиной. Это помогает направить питание в головку — и получить чеснок крупнее.

Что за "сигнальные" стрелки и зачем их оставляют

На грядке всегда оставляют 2-3 стрелки — самые мощные. По их состоянию легко определить, когда пора убирать урожай: если оболочка на соцветии начала лопаться — значит, головки готовы. А ещё из бульбочек можно вырастить посадочный материал.

Чем подкормить чеснок после срезки стрелок

После обрезки стрелок растение особенно остро нуждается в фосфоре и калии. Лучшее решение — монофосфат калия: он быстро растворяется, легко усваивается и улучшает развитие корней и самих луковиц. Раствор делают из 7-10 г на 10 л воды и поливают по влажной почве — после дождя или основного полива. Расход — 5-10 л на погонный метр.

Как поливать чеснок летом

Поливают чеснок раз в 5-7 дней, но обильно — чтобы промочить почву на глубину 15 см. Мелкие поливы — главная причина маленьких головок. Если идут дожди, полив прекращают, а на грядке делают канавки для отвода лишней влаги. Последний полив — в конце июня. Затем — "сухая пауза" до уборки, чтобы чеснок не набрал лишней воды и лучше хранился.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

