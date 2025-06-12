Белый порошок с грядки: что творит сода с вашими помидорами

Выращивание помидоров — занятие не из лёгких. Садоводы регулярно сталкиваются с болезнями, вредителями и капризной почвой, из-за чего урожай может разочаровать. Но есть простое решение, которое удивляет своей эффективностью — обычная пищевая сода. Да, та самая, что стоит рядом с уксусом и мукой.
Пищевая сода, или бикарбонат натрия, обладает природными фунгицидными свойствами. Она справляется с мучнистой росой — одним из самых опасных врагов томатов. Регулярная обработка растений раствором соды (раз в две недели) останавливает рост грибков, не причиняя вреда полезным насекомым.
Но это ещё не всё.
Средство помогает защитить помидоры от тли, паутинного клеща и тепличного червеца. Причём не путём химической атаки, а мягким, но эффективным способом. Растения остаются здоровыми, листья — зелёными, а плоды — целыми.
Если почва кислая, усвоение удобрений затруднено. Сода помогает выровнять pH и сделать его ближе к нейтральному. Это усиливает эффективность азота, фосфора и калия, улучшает корневую систему, а заодно делает вкус помидоров ярче и слаще.
Раствор для опрыскивания готовится просто:
Такой уход не требует больших затрат, но даёт заметный результат уже через пару недель.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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