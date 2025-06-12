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Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило

1:55
Садоводство

Хотите, чтобы малина удивила вас не только вкусом, но и размером? Тогда ближайшие дни — решающие. Именно в первой половине июня формируется будущий урожай, и промедление в уходе может стоить вам сладких и крупных ягод.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Период, когда малина "просит" помощи

Начало лета — фаза активного цветения и закладки плодов. В это время кусты особенно нуждаются в фосфоре и калии: они отвечают за корневую систему, рост и сахаристость ягод. Азот в июне, наоборот, лучше сократить: от него кусты наращивают листву, а не плоды.

Удобрение до середины июня — залог крупной ягоды

Подкормки нужно внести именно сейчас. По наблюдениям садоводов, если успеть до середины месяца, малина "откликается" крупными, наливными ягодами — в некоторых случаях почти как клубника.

Как понять, чего не хватает

По внешнему виду куста можно многое понять:

  • Желтые листья с зелёными прожилками — мало железа
  • Бордовый оттенок стеблей — не хватает фосфора
  • Лист желтеет от краёв — признак дефицита магния
  • Светло-зелёные мелкие листья — нехватка азота
  • Коричневая кайма по краям — сигнал о недостатке калия

Если заметили что-то из этого — действовать нужно без промедления.

Эко-подкормки, которые работают

Настой крапивы

На 1 кг зелени — 10 л воды. Настаивайте 10 дней, разведите 1:5 и поливайте по 5 л под каждый куст.

Древесная зола

  • В сухом виде — 1 стакан под куст
  • В виде раствора — 1 стакан золы на 10 л воды + 50 г мыла, настоять 48 ч и использовать для опрыскивания
  • Зола даёт фосфор, калий и снижает кислотность — отличный бонус к урожаю.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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