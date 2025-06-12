Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы малина удивила вас не только вкусом, но и размером? Тогда ближайшие дни — решающие. Именно в первой половине июня формируется будущий урожай, и промедление в уходе может стоить вам сладких и крупных ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Период, когда малина "просит" помощи

Начало лета — фаза активного цветения и закладки плодов. В это время кусты особенно нуждаются в фосфоре и калии: они отвечают за корневую систему, рост и сахаристость ягод. Азот в июне, наоборот, лучше сократить: от него кусты наращивают листву, а не плоды.

Удобрение до середины июня — залог крупной ягоды

Подкормки нужно внести именно сейчас. По наблюдениям садоводов, если успеть до середины месяца, малина "откликается" крупными, наливными ягодами — в некоторых случаях почти как клубника.

Как понять, чего не хватает

По внешнему виду куста можно многое понять:

Желтые листья с зелёными прожилками — мало железа

Бордовый оттенок стеблей — не хватает фосфора

Лист желтеет от краёв — признак дефицита магния

Светло-зелёные мелкие листья — нехватка азота

Коричневая кайма по краям — сигнал о недостатке калия

Если заметили что-то из этого — действовать нужно без промедления.

Эко-подкормки, которые работают

Настой крапивы

На 1 кг зелени — 10 л воды. Настаивайте 10 дней, разведите 1:5 и поливайте по 5 л под каждый куст.

Древесная зола

В сухом виде — 1 стакан под куст

В виде раствора — 1 стакан золы на 10 л воды + 50 г мыла, настоять 48 ч и использовать для опрыскивания

Зола даёт фосфор, калий и снижает кислотность — отличный бонус к урожаю.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

