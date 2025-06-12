Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило

Хотите, чтобы малина удивила вас не только вкусом, но и размером? Тогда ближайшие дни — решающие. Именно в первой половине июня формируется будущий урожай, и промедление в уходе может стоить вам сладких и крупных ягод.
Начало лета — фаза активного цветения и закладки плодов. В это время кусты особенно нуждаются в фосфоре и калии: они отвечают за корневую систему, рост и сахаристость ягод. Азот в июне, наоборот, лучше сократить: от него кусты наращивают листву, а не плоды.
Подкормки нужно внести именно сейчас. По наблюдениям садоводов, если успеть до середины месяца, малина "откликается" крупными, наливными ягодами — в некоторых случаях почти как клубника.
По внешнему виду куста можно многое понять:
Если заметили что-то из этого — действовать нужно без промедления.
Настой крапивы
На 1 кг зелени — 10 л воды. Настаивайте 10 дней, разведите 1:5 и поливайте по 5 л под каждый куст.
Древесная зола
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.