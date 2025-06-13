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Верните газону зелени: как спасти пожелтевший травяной ковёр

4:01
Садоводство » Советы

Пожелтевший газон — это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы участков. Причины могут быть разными: нехватка воды, вредители, болезни, плохое качество почвы или просто солнечные температуры. Однако не стоит отчаиваться — в большинстве случаев состояние газона можно быстро исправить. 

Плохой газон
Фото: commons.wikimedia.org by Scot Nelson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Плохой газон

 Анализ состояния газона

Первый шаг к восстановлению — это определение причин пожелтения травы. Пройдитесь по своему участку и обратите внимание на:

  • Уровень влаги: сравните увлажненные и сухие участки. Если газон местами потрескался или высох, вероятно, это связано с нехваткой воды.
  • Признаки болезней: ищите тёмные пятна, наросты или другие изменения в цвете травы, что может сигнализировать о грибковых или бактериальных заболеваниях.
  • Вредители: обрежьте некоторые участки газона и посмотрите в корни на наличие червей или насекомых.

Полив и дренаж

Если ваши наблюдения показали, что газон страдает от нехватки влаги, начните с регулярного полива:

  • Глубокий полив: полите газон не менее 2-3 раз в неделю, чтобы обеспечить достаточную влажность корней. Лучше делать это рано утром или вечером, чтобы избежать испарения влаги.
  • Проверка дренажа: убедитесь, что вода не задерживается на поверхности. Если это происходит, возможно, потребуется улучшить дренаж, добавив песок или органические материалы.

Удобрение

Недостаток питательных веществ также может быть причиной пожелтения. Используйте удобрения, чтобы вернуть газону жизненную силу:

  • Комплексные удобрения: выбирайте удобрения с высоким содержанием азота, который способствует восстановлению зелёного цвета травы. Выполняйте удобрение согласно инструкции — чаще всего это 2–4 недели после последнего применения.
  • Органические добавки: компост или перепревший навоз могут не только улучшить структуру почвы, но и обогатить ее необходимыми питательными веществами.

Аэрация

Аэрация газона — это процесс, который помогает улучшить доступ воздуха, воды и питательных веществ к корням травы:

  • Механическая аэрация: приобретите аэратор или воспользуйтесь вилками для создания небольших отверстий в газоне. Это пробьет уплотненную почву и улучшит ее циркуляцию.
  • Зелёные удобрения: используйте травы, такие как клевер или рапс, которые смогут улучшить структуру почвы и обогатить ее азотом.

Регулярная стрижка

  • Обрезка: регулярная стрижка помогает стимулировать новые побеги, которые будут более зелеными и плотными. Поддерживайте уровень стрижки на 5–7 см; это поможет сохранить влагу и предотвратить вредителей.

Защита от болезней и вредителей

Если вы обнаружили признаки заболеваний или вредителей, используйте соответствующие препараты:

  • Фунгициды: обработайте газон против грибковых заболеваний, если необходимо. Убедитесь, что вы используете вещества, подходящие для конкретных заболеваний.
  • Инсектициды: для борьбы с вредителями зайдите в магазин и приобретите проверенные средства. Также можно использовать натуральные средства, такие как настои чеснока или табака.

Пожелтевший газон — не приговор, а временная проблема, с которой можно успешно справиться в течение недели. С помощью простых, но эффективных мер, таких как надлежащий полив, удобрение, аэрация и стрижка, вы сможете вернуть вашему газону его природную красоту. Помните, что регулярный уход и наблюдение за состоянием вашего газона помогут предотвратить подобные неприятности в будущем. Верните вашему участку зеленую роскошь, и он станет гордостью вашего двора!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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