Не допустите ослабления дерева: узнайте, сколько завязей нужно оставить на яблонях в июне

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июнь — это важный период в уходе за яблонями, когда садоводы начинают задумываться над методами, способствующими улучшению качества и количества урожая. Одним из таких методов является обрывание части завязей на дереве.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Зачем необходимо обрывать завязи?

Формирование правильной нагрузки на деревце: яблони могут перенасыщаться плодами, что в свою очередь приводит к ослаблению дерева. Если на ветвях слишком много завязей, они могут не дотянуться до зрелости, что негативно скажется на качестве плодов. Обрывая часть завязей, садоводы помогают дереву сосредоточиться на формировании меньшего количества, но более крупных и сладких яблок. Улучшение качества плодов: когда завязей на дереве меньше, оставшиеся яблоки получают больше питательных веществ и влаги, что помогает им развиваться более насыщенными как по вкусу, так и по размеру. Обсуждаемая практика позволяет также снизить риск возникновения заболеваний и гнили вследствие переполненности. Профилактика сломов и повреждений: переусердствовав с завязями, ветви деревьев могут обломаться под тяжестью плодов. Убирая часть из них, садоводы защищают яблони от механических повреждений, что особенно важно в период дождей и сильного ветра. Уменьшение риска заболеваний: загущенные или плохо проветриваемые кроны дерева более подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям. Обрезка завязей улучшает циркуляцию воздуха среди листвы, тем самым снижая вероятность развития болезней.

Как правильно проводить обрыв завязей?

При проведении обрыва завязей следуйте нескольким простым рекомендациям:

Выберите сроки операции: Обрывайте завязи в июне, когда они ещё достаточно малы, но уже заметны и вы можете легко их идентифицировать.

Не удаляйте слишком много: Оставьте на дереве достаточное количество завязей для получения хорошего урожая. Обычно рекомендуется оставлять 2-3 плода на каждой ветке в зависимости от её силы.

Работайте аккуратно: Старайтесь не повреждать оставшиеся завязи и ветви при обрыве. Серьёзные механические повреждения могут приводить к дополнительным стрессам для дерева.

Удаление части завязей на яблонях в июне — это продуманный шаг, который может существенно повлиять на успех в получении качественного и богатого урожая. Правильно проведённая процедура сохранит здоровье дерева и обеспечит большую интенсивность роста оставшихся плодов. Каждый садовод, принимающий решение о том, сколько завязей оставить на своём дереве, должен понимать, что это часть заботливого и осознанного подхода к агрономии.