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Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями

3:11
Садоводство » Цветы

С приходом летнего сезона петунии становятся неотъемлемой частью дачных участков и балконов, радующей глаз своим ярким цветением. Однако, несмотря на то, что петунии — это переносимые на открытом воздухе растения, сильные дожди могут нанести им серьезный вред. Как же правильно ухаживать за своими любимыми цветами в условиях дождливой погоды?

петуния
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
петуния

Почему дожди опасны для петуний?

  1. Перелив: Чрезмерное количество осадков может привести к переувлажнению почвы. Это создаёт идеальные условия для развития грибковых заболеваний, таких как корневая гниль, мучнистая роса или фитофтороз.
  2. Ломкость стеблей: Сильный дождь может не только изгибать, но и ломать нежные стебли петуний, особенно если они находятся в контейнерах.
  3. Потеря декоративности: Из-за сильного дождя или града цветы могут потерять свою товарную стоимость, лепестки могут утратить яркие цвета и вид.

Как защитить петунии от дождей?

Избегайте переувлажнения почвы

Если петунии высажены в открытый грунт, убедитесь, что у них достаточно дренажа. Для улучшения дренажа используйте песок или перлит в почвенной смеси. Если цветы растут в горшках, обязательно проверьте, чтобы дренажные отверстия не были забиты, позволяя воде правильно стекать.

Используйте навесы и укрытия

Создайте временные укрытия для своих петуний в преддверии сильных дождей. Это могут быть простые конструкции из пленки или укрывного материала. Такой подход особенно актуален для горшечных растений, которые можно легко переместить в защищенное место, например, в беседку или под навес.

Поддерживайте растения

Чтобы петунии не ломались, особенно в условиях сильного дождя и ветра, установите колышки или прочные каркасные конструкции рядом с растениями. Это позволит растениям оставаться стабильными и защищёнными. 

Устранение повреждений

После дождя регулярно проверяйте свои петунии на наличие повреждений. Удаляйте сломанные стебли и увядшие цветы, чтобы предотвратить развитие болезней и поддерживать общий вид растений. 

Опрыскивание против заболеваний

Обработайте растения противогрибковыми препаратами после дождя, чтобы избежать развития патогенных микроорганизмов. Это особенно актуально, если вы заметили, что почва вокруг растений сильно увлажнена.

Регулярный уход

Важным аспектом поддержания здоровья петуний является регулярный уход. Обратите внимание на высокий уровень питательных веществ в почве, используя комплексные удобрения, поскольку дождь может вымывать необходимые элементы.

Петунии способны радовать своей красотой, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия. С правильной профилактикой и ухоженными растениями вы можете эффективно защитить свои цветы от дождей, что позволит вам наслаждаться их цветением на протяжении всего летнего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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