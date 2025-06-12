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Ночью огурцы под угрозой: когда стоит и не стоит их накрывать

3:47
Садоводство » Советы

Июнь — это месяц, когда огурцы начинают активно развиваться и приносить плоды. Тем не менее, это время также характеризуется перепадами температур, особенно в ночные часы. Многие дачники и огородники задаются вопросом: стоит ли накрывать огурцы, посаженные в грунт, ночью, если температура остается положительной, но всё же невысокой?

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

Почему температура важна для огурцов?

Огурцы — это теплолюбивые растения, которые любят солнечные дни и тепло. Их оптимальная температура для роста составляет 25–30 °C в течение дня. В ночные часы температура не должна опускаться ниже 15 °C, иначе огурцы могут длительное время оставаться в стрессе, что негативно сказывается на их росте и плодоношении. В случае, если температура ниже 10 °C, растения подвергаются риску повреждения.

Аргументы за и против накрытия огурцов

Аргументы за накрытие:

  1. Защита от ночного холода: даже если температура в июне остаётся положительной, перепады между дневной и ночной температурами могут негативно сказаться на огурцах. Накрытие поможет удержать тепло и защитить растения от нежелательных холодных ночей.
  2. Сохранение влаги: накрытие огурцов в ночное время может помочь снизить испарение влаги из почвы. Это особенно важно в условиях, когда ночная температура остаётся низкой, и растения требуют достаточного количества воды для роста.
  3. Защита от ветра и дождя: непогода, которая может усложнить условия, также является угрозой. Накрытие поможет защитить растения от повреждений ветром и осадками.

Аргументы против накрытия:

  1. Увлажнение и гниение: накрытие огурцов может привести к накоплению влаги под укрытием, что создаст идеальные условия для развития грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса или гниль.
  2. Необходимость акклиматизации: если накрытые растения находятся под пленкой, они могут не получить достаточно солнечного света, что также замедляет их рост и приводит к потере вкусовых качеств.
  3. Долгосрочные эффекты: частое укрытие и снятие может вызвать стресс у растений, что негативно скажется на их здоровье и плодоношении.

Рекомендации

Чтобы защитить огурцы от ночного холода, можно применять следующие подходы:

  • Используйте негерметичные укрытия: на ночь накрывайте огурцы легкими тканевыми укрытиями или нетканым материалом, который позволит растениям «дышать». Это уменьшит риск повышения влажности и сохраняет тепло.
  • Мониторинг температуры: установите термометр на вашем участке, чтобы следить за колебаниями температуры. Если вы заметили, что ночью становится прохладно, это сигнал накрыть растения.
  • Проверьте прогноз погоды: ориентируйтесь на временные прогнозы — если ожидаются заморозки или сильные похолодания, лучше затянуть укрытие.
  • Оптимальная высота грядок: если вы высадили огурцы на приподнятые грядки, это может помочь удерживать тепло, а значит, укрытие может быть не так критично.

Таким образом, накрывать огурцы в ночное время в июне стоит, если температура понижается, и это помогает защитить растения от потенциальных рисков. Однако важно правильно выбирать способ укрытия и следить за состоянием растений. Сбалансированный подход к укрытию поможет избежать стресса у огурцов, обеспечивая при этом их здоровье и продуктивность. Так вы сможете наслаждаться высоким урожаем огурцов без лишних забот!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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