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Почему змеи выбирают ваши участки: откройте секреты их присутствия

4:06
Садоводство » Советы

Всё больше дачников сталкиваются с проблемой появления змей на своих участках. Лето — это время не только для сада и огорода, но и сезон активизации холоднокровных рептилий. Однако, не стоит паниковать! Мы расскажем вам о простом, но эффективном способе, который поможет навсегда выгнать змею с вашего участка. Не позволяйте своей даче стать её домом — узнайте, как защитить своё пространство!

змея Bothrops brazili
Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
змея Bothrops brazili

Змеи: почему они приходят на дачу?

Прежде всего, давайте разберёмся, почему змеи выбирают именно ваши участки. Эти представители фауны привлекают:

  1. Ядро пищи: если на вашем участке много грызунов или других мелких животных, это может стать отличной пищей для змей.
  2. Убежище: змеи ищут укрытия, чтобы спрятаться от жары, дождя и хищников.
  3. Вода и влага: отсутствие безопасного доступа к воде может подталкивать их искать движение к вашему дачному участку.

Знание причин поможет эффективно с ними бороться!

Эффективный способ — природные репелленты

Существует множество способов, которыми можно отпугнуть змей, но один из них зарекомендовал себя как самый надёжный и простейший — использование натуральных репеллентов, с которыми вы сможете справиться самостоятельно!

Как создать «змеиный отпугиватель»?

Вам понадобятся следующие простые ингредиенты, легко доступные в любом доме:

  1. Мел: как это ни странно, но обычный мел может отпугнуть змей. Известно, что морщины от мела и его вещества вызывают у змей дискомфорт. Обведите контуры вашего участка мелом, особенно в местах, где вы заметили следы пресмыкающихся.
  2. Китайский перец: ещё одно натуральное средство — это перец чили. Смешайте его с водой и опрыскайте ключевые места на участке. Птицы и грызуны не любят запах перца, а змеи, следуя за животными, далеко не уйдут!
  3. Чеснок и лук: эти овощи отпугивают не только людей, но и змей. Приготовьте отвар из чеснока или лука и полейте его вокруг границы вашего участка. Запах будет неприятен для змей, и они предпочтут уйти, а не рисковать.
  4. Эфирные масла: эфирные масла, такие как ментоловое или касторовое, также помогают. Необходимо развести одну-две капли масла в воде и распылить по участку. Птицы любят его запах, а змеи будут держаться подальше.

Другие способы защиты от змей

  1. Установите ограждение: прочное ограждение вокруг вашего участка будет отличной преградой для змей. Оно должно быть не ниже 60 см в высоту и иметь заострённый верх, чтобы увеличить сложность входа.
  2. Поддерживайте порядок: уберите всё, что может служить укрытием для змей — кусты, высокую траву, беспорядок на участке. Разведите цветники и овощи так, чтобы не было скоплений тенистых мест.
  3. Заманите хищников: если у вас на участке появляются лисы, совы или другие хищные животные, они могут помочь контролировать численность грызунов, от которых также зависят змеи.
  4. Проверяйте укрытия: во время дачного сезона проверяйте свои постройки, сараи и другие укрытия на наличие змей. Если заметите следы — действуйте незамедлительно!

С появлением тепла нет ничего удивительного в том, что змеи могут начать посещать ваши угодья. Но не нужно паниковать! Используя простые и эффективные методы, можно предотвратить их нашествие. Применяйте натуральные репелленты, поддерживайте порядок на участке, и ваша дача останется защищённой от нежеланных "гостей". И помните: лучший способ избавиться от змей — это сделать ваш участок менее привлекательным для них! Позаботьтесь о своём пространстве, и пусть ваша дача становится уютным и безопасным местом для отдыха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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