Вкусные двойники: как отличить шелковицу от ежевики и не ошибиться

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд ежевика и шелковица действительно могут показаться близкими родственниками: ягоды удлинённые, сочные, тёмные — легко спутать. Но за внешним сходством скрываются важные отличия, которые стоит учитывать, особенно если вы подбираете растения для своего участка.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Что у них общего

Обе ягоды богаты:

сахарами и полезными жирами,

белками и витаминами — A, D, K и группы B.

Они вкусные, питательные и, несмотря на недооценённость среди дачников, вполне достойны места на грядке или в саду.

Чем отличаются

Вкус.

Ежевика имеет кисло-сладкий вкус за счёт кислот в составе: лимонной, яблочной, винной и даже салициловой.

Шелковица же более терпко-сладкая, с мягким и насыщенным послевкусием.

Шкурка и хранение.

У ежевики кожура более плотная, ягоды можно перевозить, хранить и даже продавать.

А вот шелковица — дама капризная: нежная кожица делает её уязвимой. Через 5-6 часов после сбора она уже может начать портиться.

Так что выбор между этими ягодами зависит от цели: если хочется полакомиться прямо с куста — подойдёт шелковица. А если нужно варенье, заморозка или продажа — берите ежевику.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

