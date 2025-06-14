Вкусные двойники: как отличить шелковицу от ежевики и не ошибиться

На первый взгляд ежевика и шелковица действительно могут показаться близкими родственниками: ягоды удлинённые, сочные, тёмные — легко спутать. Но за внешним сходством скрываются важные отличия, которые стоит учитывать, особенно если вы подбираете растения для своего участка.
Обе ягоды богаты:
сахарами и полезными жирами,
белками и витаминами — A, D, K и группы B.
Они вкусные, питательные и, несмотря на недооценённость среди дачников, вполне достойны места на грядке или в саду.
Вкус.
Шкурка и хранение.
Так что выбор между этими ягодами зависит от цели: если хочется полакомиться прямо с куста — подойдёт шелковица. А если нужно варенье, заморозка или продажа — берите ежевику.
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).
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