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Клубника без дыр и клювов: как обычная сетка спасла урожай

1:47
Садоводство

Когда клубника начинает наливаться соком и окрашиваться в рубиново-красный цвет, она привлекает не только дачников, но и ворон, дроздов и скворцов. Эти "дегустаторы" с небес способны оставить садовода без урожая за пару дней. Но есть способы перехитрить пернатых — и без вреда для ягод.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Сетка — самый удобный вариант

Простой и эффективный способ защиты — полипропиленовая сетка с мелкими ячейками. Её легко натянуть на высокие колышки по периметру грядки. Плюсы очевидны:

  • дешёвая и доступная в любом магазине;

  • пропускает свет, воздух и влагу;

  • не мешает растениям расти и цвести.

Можно дополнить её шумящими и сверкающими предметами — они будут пугать птиц при малейшем движении воздуха.

Альтернатива — металлический купол

Металлическая решётка, установленная в виде навеса, тоже спасёт ягоды. Но она:

  • стоит дороже;

  • тяжелее и сложнее в установке.

Агроволокно и его нюанс

Материал хорошо пропускает свет и воздух, но у него один минус — опылители не могут добраться до цветов. Это может снизить урожайность.

Полиэтилен — не выход

Некоторые накрывают грядки обычной плёнкой, но это ведёт к:

  • плохой вентиляции,

  • загниванию корней и листьев,

  • дефициту света.

В итоге растения могут перестать цвести.

Шум и блеск — внезапный союзник

Натяните леску между колышками, а на неё повесьте:

  • кусочки старых CD-дисков,

  • виниловых пластинок,

  • зеркальные панели,

  • или обычный дождик для ёлки.

Птицы не выносят бликов и движения. Главное — не переусердствовать с шумом, чтобы не поссориться с соседями.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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