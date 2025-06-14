Клубника без дыр и клювов: как обычная сетка спасла урожай

Когда клубника начинает наливаться соком и окрашиваться в рубиново-красный цвет, она привлекает не только дачников, но и ворон, дроздов и скворцов. Эти "дегустаторы" с небес способны оставить садовода без урожая за пару дней. Но есть способы перехитрить пернатых — и без вреда для ягод.
Простой и эффективный способ защиты — полипропиленовая сетка с мелкими ячейками. Её легко натянуть на высокие колышки по периметру грядки. Плюсы очевидны:
дешёвая и доступная в любом магазине;
пропускает свет, воздух и влагу;
не мешает растениям расти и цвести.
Можно дополнить её шумящими и сверкающими предметами — они будут пугать птиц при малейшем движении воздуха.
Металлическая решётка, установленная в виде навеса, тоже спасёт ягоды. Но она:
стоит дороже;
тяжелее и сложнее в установке.
Материал хорошо пропускает свет и воздух, но у него один минус — опылители не могут добраться до цветов. Это может снизить урожайность.
Некоторые накрывают грядки обычной плёнкой, но это ведёт к:
плохой вентиляции,
загниванию корней и листьев,
дефициту света.
В итоге растения могут перестать цвести.
Натяните леску между колышками, а на неё повесьте:
кусочки старых CD-дисков,
виниловых пластинок,
зеркальные панели,
или обычный дождик для ёлки.
Птицы не выносят бликов и движения. Главное — не переусердствовать с шумом, чтобы не поссориться с соседями.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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