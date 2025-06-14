Клубника без дыр и клювов: как обычная сетка спасла урожай

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда клубника начинает наливаться соком и окрашиваться в рубиново-красный цвет, она привлекает не только дачников, но и ворон, дроздов и скворцов. Эти "дегустаторы" с небес способны оставить садовода без урожая за пару дней. Но есть способы перехитрить пернатых — и без вреда для ягод.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Сетка — самый удобный вариант

Простой и эффективный способ защиты — полипропиленовая сетка с мелкими ячейками. Её легко натянуть на высокие колышки по периметру грядки. Плюсы очевидны:

дешёвая и доступная в любом магазине;

пропускает свет, воздух и влагу;

не мешает растениям расти и цвести.

Можно дополнить её шумящими и сверкающими предметами — они будут пугать птиц при малейшем движении воздуха.

Альтернатива — металлический купол

Металлическая решётка, установленная в виде навеса, тоже спасёт ягоды. Но она:

стоит дороже;

тяжелее и сложнее в установке.

Агроволокно и его нюанс

Материал хорошо пропускает свет и воздух, но у него один минус — опылители не могут добраться до цветов. Это может снизить урожайность.

Полиэтилен — не выход

Некоторые накрывают грядки обычной плёнкой, но это ведёт к:

плохой вентиляции,

загниванию корней и листьев,

дефициту света.

В итоге растения могут перестать цвести.

Шум и блеск — внезапный союзник

Натяните леску между колышками, а на неё повесьте:

кусочки старых CD-дисков,

виниловых пластинок,

зеркальные панели,

или обычный дождик для ёлки.

Птицы не выносят бликов и движения. Главное — не переусердствовать с шумом, чтобы не поссориться с соседями.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

