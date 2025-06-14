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Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов

1:30
Садоводство

Мечта каждого дачника — здоровые, крепкие кочаны капусты, без дыр и гнили. Но на деле капустные грядки часто становятся столовой для слизней, тли и крестоцветной блошки. Выход есть — и он совсем не в дорогих химикатах.

Капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста

Острый перец против слизней

Эти прожорливые моллюски особенно любят капусту. Чтобы отвадить их, деревенские огородники готовят простой настой:

  • Измельчите 100 г острого перца,

  • Залейте 1 литром воды и настаивайте сутки.

  • Процедите, разведите в ведре воды и добавьте немного мыла.

Такой состав отпугнёт слизней, не навредив самой капусте.

Табак от крестоцветной блошки

Это насекомое поедает листья насквозь. Решение — табачный настой:

  • Залейте 200 г табачных листьев горячей водой из ведра,

  • Остудите до тёплого состояния,

  • Опрыскайте капусту.

Простой способ, который работает не хуже магазинных средств.

Нашатырный спирт от всех сразу

Нашатырь помогает не только от тли, но и от медведки — настоящей напасти для корней:

  • В 10 литров воды добавьте 10 мл нашатыря,

  • Хорошо размешайте и опрыскайте растения.

Растения при этом получают азотное питание, а вредители обходят грядку стороной.

Эти нехитрые смеси помогут вырастить капусту, которую захочется показать соседям — и ни один слизень не подползёт!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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