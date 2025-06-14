Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечта каждого дачника — здоровые, крепкие кочаны капусты, без дыр и гнили. Но на деле капустные грядки часто становятся столовой для слизней, тли и крестоцветной блошки. Выход есть — и он совсем не в дорогих химикатах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста

Острый перец против слизней

Эти прожорливые моллюски особенно любят капусту. Чтобы отвадить их, деревенские огородники готовят простой настой:

Измельчите 100 г острого перца,

Залейте 1 литром воды и настаивайте сутки.

Процедите, разведите в ведре воды и добавьте немного мыла.

Такой состав отпугнёт слизней, не навредив самой капусте.

Табак от крестоцветной блошки

Это насекомое поедает листья насквозь. Решение — табачный настой:

Залейте 200 г табачных листьев горячей водой из ведра,

Остудите до тёплого состояния,

Опрыскайте капусту.

Простой способ, который работает не хуже магазинных средств.

Нашатырный спирт от всех сразу

Нашатырь помогает не только от тли, но и от медведки — настоящей напасти для корней:

В 10 литров воды добавьте 10 мл нашатыря,

Хорошо размешайте и опрыскайте растения.

Растения при этом получают азотное питание, а вредители обходят грядку стороной.

Эти нехитрые смеси помогут вырастить капусту, которую захочется показать соседям — и ни один слизень не подползёт!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

