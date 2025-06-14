Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов

Мечта каждого дачника — здоровые, крепкие кочаны капусты, без дыр и гнили. Но на деле капустные грядки часто становятся столовой для слизней, тли и крестоцветной блошки. Выход есть — и он совсем не в дорогих химикатах.
Эти прожорливые моллюски особенно любят капусту. Чтобы отвадить их, деревенские огородники готовят простой настой:
Измельчите 100 г острого перца,
Залейте 1 литром воды и настаивайте сутки.
Процедите, разведите в ведре воды и добавьте немного мыла.
Такой состав отпугнёт слизней, не навредив самой капусте.
Это насекомое поедает листья насквозь. Решение — табачный настой:
Залейте 200 г табачных листьев горячей водой из ведра,
Остудите до тёплого состояния,
Опрыскайте капусту.
Простой способ, который работает не хуже магазинных средств.
Нашатырь помогает не только от тли, но и от медведки — настоящей напасти для корней:
В 10 литров воды добавьте 10 мл нашатыря,
Хорошо размешайте и опрыскайте растения.
Растения при этом получают азотное питание, а вредители обходят грядку стороной.
Эти нехитрые смеси помогут вырастить капусту, которую захочется показать соседям — и ни один слизень не подползёт!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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