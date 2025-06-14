Мучнистая роса на крыжовнике? У бабушки на это был один дешёвый секрет

Мучнистая роса — один из самых коварных врагов крыжовника. Болезнь распространяется стремительно и может испортить не только внешний вид кустов, но и весь урожай. Однако есть простой и безопасный способ справиться с этой проблемой — и стоит он буквально копейки.
Самое обычное средство из кухни — пищевая сода. Она безопасна для растения, не вредит полезным насекомым и не накапливается в почве. А главное — подходит и для профилактики, и для лечения.
Чтобы не допустить появления мучнистой росы:
Растворите 4 столовые ложки пищевой соды в ведре воды.
Добавьте немного мыла — оно обеспечит клейкость раствора.
Опрыскивайте крыжовник раз в неделю. Также обработка поможет и другим растениям в саду.
Схема немного меняется:
Возьмите полведра воды.
Введите по 1 столовой ложке соды и растительного масла.
Растолките в ступке 1 таблетку аспирина и тоже добавьте.
Не забудьте про мыло — оно поможет составу держаться на листьях.
Обработайте кусты несколько раз с интервалом в 5-7 дней.
Этот раствор не только безопасен, но и удивительно эффективен: о нём до сих пор знают не все дачники, хотя он спас не один куст.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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