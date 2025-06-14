Мучнистая роса на крыжовнике? У бабушки на это был один дешёвый секрет

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мучнистая роса — один из самых коварных врагов крыжовника. Болезнь распространяется стремительно и может испортить не только внешний вид кустов, но и весь урожай. Однако есть простой и безопасный способ справиться с этой проблемой — и стоит он буквально копейки.

Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Что помогает

Самое обычное средство из кухни — пищевая сода. Она безопасна для растения, не вредит полезным насекомым и не накапливается в почве. А главное — подходит и для профилактики, и для лечения.

Для профилактики

Чтобы не допустить появления мучнистой росы:

Растворите 4 столовые ложки пищевой соды в ведре воды.

Добавьте немного мыла — оно обеспечит клейкость раствора.

Опрыскивайте крыжовник раз в неделю. Также обработка поможет и другим растениям в саду.

Если болезнь уже появилась

Схема немного меняется:

Возьмите полведра воды.

Введите по 1 столовой ложке соды и растительного масла.

Растолките в ступке 1 таблетку аспирина и тоже добавьте.

Не забудьте про мыло — оно поможет составу держаться на листьях.

Обработайте кусты несколько раз с интервалом в 5-7 дней.

Этот раствор не только безопасен, но и удивительно эффективен: о нём до сих пор знают не все дачники, хотя он спас не один куст.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

