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Мучнистая роса на крыжовнике? У бабушки на это был один дешёвый секрет

1:25
Садоводство

Мучнистая роса — один из самых коварных врагов крыжовника. Болезнь распространяется стремительно и может испортить не только внешний вид кустов, но и весь урожай. Однако есть простой и безопасный способ справиться с этой проблемой — и стоит он буквально копейки.

Крыжовник
Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Что помогает

Самое обычное средство из кухни — пищевая сода. Она безопасна для растения, не вредит полезным насекомым и не накапливается в почве. А главное — подходит и для профилактики, и для лечения.

Для профилактики

Чтобы не допустить появления мучнистой росы:

  • Растворите 4 столовые ложки пищевой соды в ведре воды.

  • Добавьте немного мыла — оно обеспечит клейкость раствора.

  • Опрыскивайте крыжовник раз в неделю. Также обработка поможет и другим растениям в саду.

Если болезнь уже появилась

Схема немного меняется:

  • Возьмите полведра воды.

  • Введите по 1 столовой ложке соды и растительного масла.

  • Растолките в ступке 1 таблетку аспирина и тоже добавьте.

  • Не забудьте про мыло — оно поможет составу держаться на листьях.

  • Обработайте кусты несколько раз с интервалом в 5-7 дней.

Этот раствор не только безопасен, но и удивительно эффективен: о нём до сих пор знают не все дачники, хотя он спас не один куст.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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