Ранние сорта капусты: 5 лучших вариантов для июньской посадки

Капуста — это один из самых популярных овощей на наших огородах, благодаря своим питательным свойствам и универсальности в кулинарии. Однако не все сорта этого растения одинаково подходят для посадки в июне. С приходом лета многие садоводы задумываются о том, какие сорта капусты еще успеют вынести щедрый урожай.
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белокачанная капуста
Не все сорта капусты созревают одинаково
Причина, по которой не любую капусту можно сажать в июне, заключается в различиях в сроках созревания. Капустные сорта можно разделить на три основные группы:
Раннеспелые сорта — подходят для посадки в начале весны. Обычно они созревают за 60-90 дней.
Среднеспелые сорта — имеют более длительный период вегетации, от 90 до 120 дней.
Позднеспелые сорта — требуют 120-180 дней для достижения полноценной зрелости, поэтому их рекомендуется сажать в начале апреля или позднее.
Сажая позднеспелые сорта в июне, вы рискуете не дождаться созревания до наступления холодов, особенно в регионах с коротким летом.
Сорта капусты для посадки в июне
Теперь давайте подробнее остановимся на тех капустных сортах, которые вполне успеют дать хороший урожай, если их посадить в июне. Основное, на что стоит обратить внимание, это сроки созревания.
1. Ранний гибрид “Анастасия”:
Время созревания: около 70 дней.
Описание: этот сорт отличается отличной урожайностью и высокой устойчивостью к болезням. Порядка 2-3 кг кочаны могут весить, что делает его одним из фаворитов среди садоводов.
2. Ранний сорт “Слава”:
Время созревания: 60-70 дней.
Описание: традиционный сорт с хорошими вкусовыми качествами. Кочаны плотные, белые, отлично подходят для консервации и свежих салатов.
3. Среднеспелый сорт “Подарок”:
Время созревания: около 80-100 дней.
Описание: хорошо хранится и неплохо переносит низкие температуры, что делает его универсальным в использовании.
4. Среднеспелый гибрид “Каратаевская”:
Время созревания: 90-110 дней.
Описание: отличается отличным вкусом и пригоден для зимнего хранения, что является большим плюсом.
5. Ранний сорт “Дамаджан”:
Время созревания: 60-70 дней.
Описание: этот сорт прекрасно подходит для летних условий. Его кочаны имеют ярко выраженный вкус и хорошую устойчивость к вредителям.
В июне важно правильно выбирать сорта капусты, чтобы успеть собрать урожай до наступления холодов. Выбирайте ранние и среднеспелые варианты, такие как «Анастасия», «Слава», «Подарок» и другие, чтобы получить свежую капусту уже в конце лета.