Ранние сорта капусты: 5 лучших вариантов для июньской посадки

Капуста — это один из самых популярных овощей на наших огородах, благодаря своим питательным свойствам и универсальности в кулинарии. Однако не все сорта этого растения одинаково подходят для посадки в июне. С приходом лета многие садоводы задумываются о том, какие сорта капусты еще успеют вынести щедрый урожай.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Белокачанная капуста

Не все сорта капусты созревают одинаково

Причина, по которой не любую капусту можно сажать в июне, заключается в различиях в сроках созревания. Капустные сорта можно разделить на три основные группы:

Раннеспелые сорта — подходят для посадки в начале весны. Обычно они созревают за 60-90 дней. Среднеспелые сорта — имеют более длительный период вегетации, от 90 до 120 дней. Позднеспелые сорта — требуют 120-180 дней для достижения полноценной зрелости, поэтому их рекомендуется сажать в начале апреля или позднее.

Сажая позднеспелые сорта в июне, вы рискуете не дождаться созревания до наступления холодов, особенно в регионах с коротким летом.

Сорта капусты для посадки в июне

Теперь давайте подробнее остановимся на тех капустных сортах, которые вполне успеют дать хороший урожай, если их посадить в июне. Основное, на что стоит обратить внимание, это сроки созревания.

1. Ранний гибрид “Анастасия”:

Время созревания: около 70 дней.

Описание: этот сорт отличается отличной урожайностью и высокой устойчивостью к болезням. Порядка 2-3 кг кочаны могут весить, что делает его одним из фаворитов среди садоводов.

2. Ранний сорт “Слава”:

Время созревания: 60-70 дней.

Описание: традиционный сорт с хорошими вкусовыми качествами. Кочаны плотные, белые, отлично подходят для консервации и свежих салатов.

3. Среднеспелый сорт “Подарок”:

Время созревания: около 80-100 дней.

Описание: хорошо хранится и неплохо переносит низкие температуры, что делает его универсальным в использовании.

4. Среднеспелый гибрид “Каратаевская”:

Время созревания: 90-110 дней.

Описание: отличается отличным вкусом и пригоден для зимнего хранения, что является большим плюсом.

5. Ранний сорт “Дамаджан”:

Время созревания: 60-70 дней.

Описание: этот сорт прекрасно подходит для летних условий. Его кочаны имеют ярко выраженный вкус и хорошую устойчивость к вредителям.

В июне важно правильно выбирать сорта капусты, чтобы успеть собрать урожай до наступления холодов. Выбирайте ранние и среднеспелые варианты, такие как «Анастасия», «Слава», «Подарок» и другие, чтобы получить свежую капусту уже в конце лета.