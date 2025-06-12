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Парша больше не страшна: одно простое средство из кухни защитит ваши деревья

2:44
Садоводство » Вредители и болезни

Парша — зловредный враг садоводов, который атакует яблони и груши, не догадываясь, что ваша защита уже на подходе! Этот недуг проявляется в виде чёрных пятен на листьях и плодах, что может существенно подорвать урожай и настроение садовода. Но не отчаивайтесь! В нашем арсенале есть спасительное средство, которое легко найти в любом супермаркете. Это невероятно простой, но эффективный продукт — пищевая сода!

Плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодовые деревья

Пищевая сода: секретный агент в борьбе с паршей

Хотя пищевая сода обычно ассоциируется с выпечкой, ее чудодейственные свойства могут вам здорово помочь в садоводстве. Благодаря своим фунгицидным качествам, сода не только угнетает грибковые инфекции, но и укрепляет защитные механизмы ваших растений. 

Как использовать пищевую соду для защиты от парши?

  1. Приготовление волшебного раствора: Чтобы создать свое противогрибковое средство, вам понадобятся всего 1-2 столовые ложки пищевой соды и 1 литр воды. Растворите соду в воде, добавив несколько капель жидкого мыла (это улучшит прилипание раствора к растению).
  2. Обработка растений: Получившееся средство удобно распылять на листья и стебли. Лучше всего проводить эту процедуру в утренние или вечерние часы, когда солнце не слишком активно. Не забудьте уделить внимание нижней стороне листьев — там прячутся вредные споры.
  3. Регулярные обработки: Чтобы укрепить защиту, обрабатывайте растения каждые 7-10 дней на протяжении всего вегетационного периода. Чем больше энергетических "коктейлей" получите ваши растения, тем меньше шанс болезни на подступах!
  4. Смешивание с другими средствами: Вы можете усиливать действие пищевой соды, комбинируя ее с натуральными средствами, такими как масла или отвары чеснока. Но обязательно проведите тест на совместимость!

Не забывайте о дополнительных советах

  • Соблюдение агротехники: поддерживайте порядок в саду. Регулярная обрезка и уничтожение больных частей растений — важная составляющая борьбы с паршей.
  • Орошение и полив: поливайте растения аккуратно, избегая избыточного увлажнения почвы и листвы.
  • Устойчивые сорта: подбирайте сорта, устойчивые к парше, и чередуйте посадки, чтобы снизить риск распространения болезни.

Теперь вы знаете, что пищевая сода — это не только помощник на кухне, но и надежное средство для защиты вашего сада! Она проста в использовании, доступна и невероятно эффективна. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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