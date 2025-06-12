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Не спешите с обрезкой: как сохранить здоровье пионов после цветения

2:53
Садоводство » Цветы

Пионы — это одни из самых любимых цветущих растений среди садоводов. Их пышные соцветия и аромат делают любой сад по-настоящему волшебным. Однако после окончания цветения садоводы часто допускают ряд ошибок в уходе за кустами пионов, которые могут повлиять на их здоровье и цветение в следующем году.

Пышные пионы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пышные пионы

Что делать после цветения?

Когда ваши пионы отцвели, первое желание многих — сразу же обрезать отцветшие цветы и стебли. Однако делать это не рекомендуется. Вот несколько важных шагов по уходу за кустами пионов в июне:

  1. Не спешите с обрезкой: оставьте цветочные стебли до полного пожелтения и увядания. Это важно, потому что листья и стебли продолжают воспринять солнечный свет и производить питательные вещества для корневой системы. Это способствует накоплению энергии для цветения в следующем сезоне.
  2. Питание и полив: после цветения пионы начинают активный вегетативный рост. В июне важно обеспечить растения достаточным количеством воды, особенно в период засухи. Поливайте пионы регулярно, но не допускайте застоя воды. Также рекомендуем внести удобрения, содержащие макро- и микроэлементы. Подойдут удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, которые помогут укрепить корневую систему.
  3. Удаление сорняков: очистите пространство вокруг пионов от сорняков, которые могут забирать питательные вещества. Регулярное рыхление почвы также поможет улучшить вентиляцию корней и снизит риск болезней.
  4. Мульчирование: нанесите слой мульчи из перепревшего компоста вокруг кустов. Это поможет сохранить влагу в почве, снизить количество сорняков и улучшить структуру почвы. Мульча также добавит необходимые питательные вещества, когда начнет разлагаться.
  5. Защита от болезней и вредителей: июнь — это период активности вредителей и потенциальных заболеваний. Регулярно проверяйте кусты на наличие признаков вредителей, таких как тля или паутинные клещи. При необходимости используйте безопасные и эффективные средства защиты, такие как мыльные растворы или биопрепараты.
  6. Поддержка стеблей: если кусты пионов большие и пышные, подумайте о поддержке стеблей. Используйте колья или декоративные опоры, чтобы предотвратить полегание и повреждение стеблей. Это также поможет сохранить аккуратный внешний вид куста.

Уход за пионами после цветения — это ключ к их здоровью и красивому цветению в будущем. Помните, что важно не спешить с обрезкой, правильно поливать и подкармливать ваши растения. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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