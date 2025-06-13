Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут

Петунии — настоящие дивы на даче: цветут пышно, ярко и долго. Но только если их вовремя "кормить". Без правильной подкормки они быстро превращаются в унылые кустики с парой блеклых бутонов.
На самом деле ухаживать за ними проще, чем кажется. Главное — не забывать, чем и когда удобрять.
После пикировки дайте петуниям две недели на адаптацию, а затем порадуйте их азотным удобрением. Оно помогает растению выпустить побольше листьев и окрепнуть. Повторять можно каждые 14 дней — но только до появления бутонов!
Как только петуния начинает цвести, ей нужен калий — именно он отвечает за количество бутонов и продолжительность цветения. Хорошо, если в составе подкормки есть бор, марганец и цинк — это микроэлементы, которые делают цветы ярче и крепче.
Можно использовать и домашние настои — например, из крапивы или банановой кожуры.
Петунии его просто обожают. Но важно всё сделать правильно:
Смешайте куриный помёт с водой в пропорции 1:1;
Оставьте бродить на 10 дней;
Потом разбавьте настой чистой водой 1:10;
Поливайте раз в неделю — и клумба превратится в фейерверк из цветов.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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