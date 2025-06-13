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Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут

1:26
Садоводство

Петунии — настоящие дивы на даче: цветут пышно, ярко и долго. Но только если их вовремя "кормить". Без правильной подкормки они быстро превращаются в унылые кустики с парой блеклых бутонов.

Петунии
Фото: flickr.com by Peter Balcerzak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петунии

На самом деле ухаживать за ними проще, чем кажется. Главное — не забывать, чем и когда удобрять.

Сначала — наращиваем зелень

После пикировки дайте петуниям две недели на адаптацию, а затем порадуйте их азотным удобрением. Оно помогает растению выпустить побольше листьев и окрепнуть. Повторять можно каждые 14 дней — но только до появления бутонов!

Потом — включаем цвет

Как только петуния начинает цвести, ей нужен калий — именно он отвечает за количество бутонов и продолжительность цветения. Хорошо, если в составе подкормки есть бор, марганец и цинк — это микроэлементы, которые делают цветы ярче и крепче.

Можно использовать и домашние настои — например, из крапивы или банановой кожуры.

Куриный помет — дешево и сердито

Петунии его просто обожают. Но важно всё сделать правильно:

  1. Смешайте куриный помёт с водой в пропорции 1:1;

  2. Оставьте бродить на 10 дней;

  3. Потом разбавьте настой чистой водой 1:10;

  4. Поливайте раз в неделю — и клумба превратится в фейерверк из цветов.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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