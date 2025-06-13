Всё растёт, кроме плодов: грядка с баклажанами молчит по одной причине

Баклажаны не из скромных: требуют и тепла, и воды, и хорошего питания. Но даже если всё вроде бы сделано правильно — грядка политая, удобрений хватает, листья зелёные — плодов может не быть. Почему?
Без щедрых подкормок баклажан рассчитывать на урожай не стоит. Лучше всего подходят:
Но даже самый идеальный рацион не спасёт, если растение подхватит заразу.
Иногда всё дело в корневой гнили. Выглядит это как банальная нехватка влаги — листья вянут, куст грустнеет. Но полив не помогает. Виноват может быть фузариоз или другая грибковая напасть. Холод, сырость и резкие перепады температур только усугубляют ситуацию.
Если на кусте появились тонкие жёлтые листья с мелкими дырочками — это может быть паутинный клещ. Он высасывает сок, растение слабеет, и никакого урожая ждать не приходится. Особенно опасен вредитель во время цветения. В этот период — только биопрепараты, иначе можно навредить не только клещу, но и самому растению.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
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