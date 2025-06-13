Всё растёт, кроме плодов: грядка с баклажанами молчит по одной причине

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны не из скромных: требуют и тепла, и воды, и хорошего питания. Но даже если всё вроде бы сделано правильно — грядка политая, удобрений хватает, листья зелёные — плодов может не быть. Почему?

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Эти "прожорливцы" любят сытно покушать

Без щедрых подкормок баклажан рассчитывать на урожай не стоит. Лучше всего подходят:

настои на курином помете,

травяные бродилки с навозом,

зола — как источник калия.

Но даже самый идеальный рацион не спасёт, если растение подхватит заразу.

Почему не растут плоды

Иногда всё дело в корневой гнили. Выглядит это как банальная нехватка влаги — листья вянут, куст грустнеет. Но полив не помогает. Виноват может быть фузариоз или другая грибковая напасть. Холод, сырость и резкие перепады температур только усугубляют ситуацию.

А ещё есть тот, кто дырявит листья

Если на кусте появились тонкие жёлтые листья с мелкими дырочками — это может быть паутинный клещ. Он высасывает сок, растение слабеет, и никакого урожая ждать не приходится. Особенно опасен вредитель во время цветения. В этот период — только биопрепараты, иначе можно навредить не только клещу, но и самому растению.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

