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Не обрезкой единой: чем кормят малину, чтобы ягоды были как с картинки

1:24
Садоводство

Малина — ягода щедрая, но только если её правильно подкармливать. Просто полить — мало. Просто обрезать — недостаточно. Настоящие дачники знают: у этой культуры есть свой "аппетит", особенно весной.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Весной — кормим, летом — собираем

После зимы малина просыпается голодной. Ей нужен азот, чтобы дать буйную листву и крепкие побеги. А без этого и урожая не жди — будут хилые веточки и жалкие ягодки.

Чтобы куст пошёл в рост, делают подкормку на основе… навоза. Но не в чистом виде! Всё по науке.

Готовим малиновый "коктейль"

На одно 10-литровое ведро:

  • 1 часть коровяка
  • 10 частей воды

Оставляем бродить на 2-3 дня, а потом ещё раз разводим водой 1:1. В итоге получится жидкое удобрение — то самое, которое заменит целый арсенал подкормок.

Заливают его в бороздки вокруг кустов, а не просто плескают под корень. Впервые — весной. Второй раз — в июне, когда малина активно наращивает массу.

Во время плодоношения — не жадничаем на воду

Когда куст начинает отдавать ягоды, ему нужно больше влаги. Недолив в это время — самый частый промах. Зато если поливать обильно, малина ответит сторицей — ведрами сладких, сочных ягод.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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