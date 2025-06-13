Не обрезкой единой: чем кормят малину, чтобы ягоды были как с картинки

Малина — ягода щедрая, но только если её правильно подкармливать. Просто полить — мало. Просто обрезать — недостаточно. Настоящие дачники знают: у этой культуры есть свой "аппетит", особенно весной.
После зимы малина просыпается голодной. Ей нужен азот, чтобы дать буйную листву и крепкие побеги. А без этого и урожая не жди — будут хилые веточки и жалкие ягодки.
Чтобы куст пошёл в рост, делают подкормку на основе… навоза. Но не в чистом виде! Всё по науке.
На одно 10-литровое ведро:
Оставляем бродить на 2-3 дня, а потом ещё раз разводим водой 1:1. В итоге получится жидкое удобрение — то самое, которое заменит целый арсенал подкормок.
Заливают его в бороздки вокруг кустов, а не просто плескают под корень. Впервые — весной. Второй раз — в июне, когда малина активно наращивает массу.
Когда куст начинает отдавать ягоды, ему нужно больше влаги. Недолив в это время — самый частый промах. Зато если поливать обильно, малина ответит сторицей — ведрами сладких, сочных ягод.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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