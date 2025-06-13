Грядка без червяков и гнили — помогает дешёвый вонючий раствор, проверенный годами

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники знают: если не подготовить лук-севок как следует, можно забыть о хорошем урожае. Луковая муха только и ждёт шанса испортить ваши грядки. А потом — гниль, червяки, мелкие, хилые луковки… Знакомо?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Но есть два простых и копеечных средства, которые решают проблему ещё до посадки.

Первый этап — купорос

Берём 1 литр воды и растворяем в нём 2 столовые ложки железного купороса с горкой. Используем только пластиковую или керамическую посуду — металл может вступить в реакцию с раствором. Лук высыпают в эту смесь и оставляют на 3 часа под крышкой или тканью. После — промыть водой. Это профилактика от большинства грибковых заболеваний.

Второй этап — аромат на любителя

В 1 литре воды разводим 2 ст. л. жидкого мыла и 1 ч. л. дегтя. Лук отправляется в эту ванну тоже на 3 часа, но без последующего ополаскивания. Запах — специфический, но именно он отпугивает луковую муху.

Эта двойная обработка стоит копейки, а спасает грядку лучше дорогих препаратов. Время потратите одно утро — а результат соберёте целым мешком.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

