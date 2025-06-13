Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блинный салат с колбасой — так вкусно, что жалко делиться
Отдых, который не лечит, а разрушает — узнайте, есть ли он у вас
Морщины откладываются: ритуалы, которые обманывают возраст
Под дождём руль стал ватным: одна ошибка в этот момент может быть фатальной
Летний стиль на грани: сочетания, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть случайными
Не потеряйтесь в Китае: три приложения, которые спасут вас от культурного шока
Урожай моркови будет щедрым, если сделать одну бесплатную добавку
Этот вид упражнений называют источником молодости — узнайте почему
Звук из-под капота оказался не тем, чем казался: ошибка стоила дорого

Грядка без червяков и гнили — помогает дешёвый вонючий раствор, проверенный годами

1:18
Садоводство

Опытные дачники знают: если не подготовить лук-севок как следует, можно забыть о хорошем урожае. Луковая муха только и ждёт шанса испортить ваши грядки. А потом — гниль, червяки, мелкие, хилые луковки… Знакомо?

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Но есть два простых и копеечных средства, которые решают проблему ещё до посадки.

Первый этап — купорос

Берём 1 литр воды и растворяем в нём 2 столовые ложки железного купороса с горкой. Используем только пластиковую или керамическую посуду — металл может вступить в реакцию с раствором. Лук высыпают в эту смесь и оставляют на 3 часа под крышкой или тканью. После — промыть водой. Это профилактика от большинства грибковых заболеваний.

Второй этап — аромат на любителя

В 1 литре воды разводим 2 ст. л. жидкого мыла и 1 ч. л. дегтя. Лук отправляется в эту ванну тоже на 3 часа, но без последующего ополаскивания. Запах — специфический, но именно он отпугивает луковую муху.

Эта двойная обработка стоит копейки, а спасает грядку лучше дорогих препаратов. Время потратите одно утро — а результат соберёте целым мешком.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Последние материалы
Под дождём руль стал ватным: одна ошибка в этот момент может быть фатальной
Летний стиль на грани: сочетания, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть случайными
Не потеряйтесь в Китае: три приложения, которые спасут вас от культурного шока
Урожай моркови будет щедрым, если сделать одну бесплатную добавку
Этот вид упражнений называют источником молодости — узнайте почему
Звук из-под капота оказался не тем, чем казался: ошибка стоила дорого
Кондитеры это скрывают, а домохозяйки случайно открыли: как вода раскрывает орехи на вкус
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Похудение невозможно, пока эти привычки управляют вами
Что обязательно проверить перед началом ремонта — и никто об этом не говорит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.