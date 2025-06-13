Урожай моркови будет щедрым, если сделать одну бесплатную добавку

Иногда всё нужное для щедрого урожая валяется буквально под ногами. Но прежде чем вслепую сыпать что попало на грядку, стоит проверить почву — она расскажет, чего ей не хватает.
Возьмите горсть земли с будущей морковной грядки и присмотритесь к её оттенку. Черный или тёмно-коричневый — отлично. А вот если почва красноватая или рыжая, ей потребуется помощь: внесите перегной или вызревший компост — без этого подкормка будет бесполезна.
Сожмите землю в руке. Рассыпалась? Значит, у вас песчаник — отличная новость. Если же земля лепится в комок, это глина. Морковке в ней тяжело: она любит рыхлую, дышащую почву.
Выход есть — обычный речной песок. Он улучшит структуру грунта, а для моркови это важно. На каждый квадратный метр понадобится одно ведро (10 литров) песка. Вот она, бесплатная подкормка, которая работает!
Опытные дачники советуют усилить эффект:
Это простой, но мощный коктейль для будущего урожая.
Морковь любит простор и ровную почву. Поэтому уберите с грядки всё лишнее — корни, камни, твёрдые комки. Это поможет избежать уродливых плодов и получить красивые, ровные корнеплоды.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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