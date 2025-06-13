Урожай моркови будет щедрым, если сделать одну бесплатную добавку

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда всё нужное для щедрого урожая валяется буквально под ногами. Но прежде чем вслепую сыпать что попало на грядку, стоит проверить почву — она расскажет, чего ей не хватает.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Шаг первый: цвет грунта

Возьмите горсть земли с будущей морковной грядки и присмотритесь к её оттенку. Черный или тёмно-коричневый — отлично. А вот если почва красноватая или рыжая, ей потребуется помощь: внесите перегной или вызревший компост — без этого подкормка будет бесполезна.

Шаг второй: сжатие в кулаке

Сожмите землю в руке. Рассыпалась? Значит, у вас песчаник — отличная новость. Если же земля лепится в комок, это глина. Морковке в ней тяжело: она любит рыхлую, дышащую почву.

Выход есть — обычный речной песок. Он улучшит структуру грунта, а для моркови это важно. На каждый квадратный метр понадобится одно ведро (10 литров) песка. Вот она, бесплатная подкормка, которая работает!

Не только песок

Опытные дачники советуют усилить эффект:

500 мл гранулированного куриного помета

200 мл доломитовой муки

2 г препарата "Землин" на квадратный метр

Это простой, но мощный коктейль для будущего урожая.

И ещё один совет

Морковь любит простор и ровную почву. Поэтому уберите с грядки всё лишнее — корни, камни, твёрдые комки. Это поможет избежать уродливых плодов и получить красивые, ровные корнеплоды.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

