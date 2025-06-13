Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морщины откладываются: ритуалы, которые обманывают возраст
Под дождём руль стал ватным: одна ошибка в этот момент может быть фатальной
Летний стиль на грани: сочетания, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть случайными
Не потеряйтесь в Китае: три приложения, которые спасут вас от культурного шока
Этот вид упражнений называют источником молодости — узнайте почему
Звук из-под капота оказался не тем, чем казался: ошибка стоила дорого
Кондитеры это скрывают, а домохозяйки случайно открыли: как вода раскрывает орехи на вкус
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Похудение невозможно, пока эти привычки управляют вами

Урожай моркови будет щедрым, если сделать одну бесплатную добавку

1:38
Садоводство

Иногда всё нужное для щедрого урожая валяется буквально под ногами. Но прежде чем вслепую сыпать что попало на грядку, стоит проверить почву — она расскажет, чего ей не хватает.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Шаг первый: цвет грунта

Возьмите горсть земли с будущей морковной грядки и присмотритесь к её оттенку. Черный или тёмно-коричневый — отлично. А вот если почва красноватая или рыжая, ей потребуется помощь: внесите перегной или вызревший компост — без этого подкормка будет бесполезна.

Шаг второй: сжатие в кулаке

Сожмите землю в руке. Рассыпалась? Значит, у вас песчаник — отличная новость. Если же земля лепится в комок, это глина. Морковке в ней тяжело: она любит рыхлую, дышащую почву.

Выход есть — обычный речной песок. Он улучшит структуру грунта, а для моркови это важно. На каждый квадратный метр понадобится одно ведро (10 литров) песка. Вот она, бесплатная подкормка, которая работает!

Не только песок

Опытные дачники советуют усилить эффект:

  • 500 мл гранулированного куриного помета
  • 200 мл доломитовой муки
  • 2 г препарата "Землин" на квадратный метр

Это простой, но мощный коктейль для будущего урожая.

И ещё один совет

Морковь любит простор и ровную почву. Поэтому уберите с грядки всё лишнее — корни, камни, твёрдые комки. Это поможет избежать уродливых плодов и получить красивые, ровные корнеплоды.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Еда и рецепты
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин Аудио 
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Садоводство, цветоводство
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Последние материалы
Под дождём руль стал ватным: одна ошибка в этот момент может быть фатальной
Летний стиль на грани: сочетания, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть случайными
Не потеряйтесь в Китае: три приложения, которые спасут вас от культурного шока
Урожай моркови будет щедрым, если сделать одну бесплатную добавку
Этот вид упражнений называют источником молодости — узнайте почему
Звук из-под капота оказался не тем, чем казался: ошибка стоила дорого
Кондитеры это скрывают, а домохозяйки случайно открыли: как вода раскрывает орехи на вкус
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Похудение невозможно, пока эти привычки управляют вами
Что обязательно проверить перед началом ремонта — и никто об этом не говорит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.