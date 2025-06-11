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Жара не помеха: как правильно поливать помидоры для отличного урожая

2:34
Садоводство » Овощи

Летние жаркие дни могут представлять настоящую проблему для огородников, особенно для тех, кто выращивает помидоры. Блики солнца и высокая температура могут негативно сказаться на состоянии растений: они начинают страдать от недостатка влаги, что приводит к плохому росту и потере урожая. Если вы хотите, чтобы ваши помидоры не только выжили в жару, но и превратились в сочные и сладкие плоды, прислушайтесь к нашим рекомендациям по правильному поливу в жаркие дни.

Томат, помидор
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томат, помидор

Полив: время имеет значение

Самое важное правило полива помидоров в жару — это время. Поливайте растения в утренние или вечерние часы, когда температура более низкая и испарение воды минимально. Это позволит корням поглотить больше влаги и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Используйте мульчу

Мульчирование почвы не только помогает сохранить влагу, но и защищает корни растений от перегрева. Используйте органические материалы, такие как солома, сено или опилки, которые помогут создать защитный слой на поверхности почвы и предотвратят её быстрое высыхание.

Увлажняйте корневую зону

При поливе помидоров старайтесь направлять поток воды непосредственно под корни, избегая попадания воды на листья. Это позволит предотвратить развитие грибковых заболеваний и обеспечит, что корни получат всю необходимую влагу, а не листья.

Частота полива

В жаркие дни помидоры требуют более частого полива. Нормы могут варьироваться в зависимости от состояния почвы и конкретной погоды, но чаще всего рекомендуется поливать растения каждые 2-3 дня. Проверяйте почву: если она подсохла на глубину 2-3 см, самое время полить.

Подкормка во время полива

Если вы поливаете помидоры в жару, это отличное время, чтобы сделать подкормку. Растворяйте удобрения в воде и поливайте растения, чтобы они получили дополнительные питательные вещества, необходимые для их роста и формирования плодов. Это сделает ваши помидоры более эффективными и устойчивыми к стрессу.

Используйте капельный полив

Если у вас есть возможность, используйте капельный полив. Система капельного полива позволяет точно контролировать количество воды, поступающей к растениям и минимизировать потери. Это особенно эффективно в условиях жары, когда каждая капля на вес золота.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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