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Удивите капусту: как подкормка в июне сделает вашу грядку неприступной для вредителей

3:03
Садоводство » Советы

Июнь — критически важный месяц в работе над капустой. В это время растения активно растут, и забота о них становится особенно актуальной. Однако наряду с вопросами роста и плодородности стоит помнить и об охране капусты от вредителей. Неправильная подкормка не только негативно скажется на развитии растений, но и может привлечь нежелательных гостей. Рассмотрим, чем можно подкормить капусту в июне, чтобы укрепить её и отпугнуть вредителей.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Органические удобрения

Настой сухих трав: берите смеси из крапивы, полыни или одуванчиков и настаивайте их в воде. Такой настой богат микроэлементами и способствует развитию здоровых тканей растения. Запах раствора может отпугнуть некоторых вредителей, таких как капустная муха и тля.

Компост: добавление компоста в почву обеспечивает капусту необходимыми питательными веществами, улучшает структуру почвы и активизирует полезные микроорганизмы. Делая растения более сильными и устойчивыми, компост также может помочь в борьбе с вредителями.

Минеральные удобрения

Калийные и фосфорные подкормки: после первой пары недель роста капусте необходимо больше калия и фосфора для формирования крепких корней и листвы. Подкормка фосфорно-калийными удобрениями укрепляет растение и делает его менее привлекательным для вредителей.

Чесночный экстракт

Чеснок — это не только полезная приправа, но и отличный природный репеллент. Его экстракт можно приготовить, измельчив зубчики чеснока и настоянных их в воде. Разбавив полученный настой с водой, вы получите средство, которое отпугнёт капустную муху и других вредителей. Наносите этот экстракт на листья капусты раз в неделю.

Настой из перца

Совместите молотый красный перец с водой и оставьте на несколько дней. Процеженный настой, разбавленный водой, можно использовать для опрыскивания капусты. Перец имеет резкий запах и острый вкус, которые могут отпугивать гусениц и других вредителей.

Лавровый лист

Настой лаврового листа также может быть полезным в борьбе с вредителями. Измельчите несколько листьев и залейте кипятком. Дайте настояться несколько часов, а затем процедите. Опрыскивание капусты этим раствором поможет защитить растения от тли и других насекомых.

Для достижения наилучших результатов важно правильно комбинировать подкормки и следить за состоянием растений. В июне капуста нуждается в особенной заботе, а использование этих натуральных удобрений не только укрепит её, но и отпугнет вредителей. Ваши усилия обязательно будут вознаграждены щедрым и здоровым урожаем капусты! Помните, что лучшее средство против вредителей — это здоровые и крепкие растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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