Сбор малины прошёл? Подкормите растения, и они удивят вас повторным плодоношением

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Лето — время урожая, и особенно приятно встречать сезон сбора малины. Если вы уже насладились первым урожаем ремонтантных сортов этой ягоды, пришло время узнать, как правильно ухаживать за растениями, чтобы следующий сбор удивил вас своим вкладом. В последние годы ремонтантные сорта малины становятся всё более популярными благодаря своей способности плодоносить дважды за сезон и высокому качеству ягод. Однако для получения богатого урожая требуется регулярное внимание и забота.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куст малины

После того, как вы собрали первую малину, начните с осмотра растений. Убедитесь, что на кустах нет признаков заболеваний или вредителей. Удалите все увядшие и поврежденные веточки, чтобы предотвратить распространение инфекций и обеспечить растение необходимым питанием. Это поможет кустам сосредоточиться на формировании новых побегов и ягод.

Далее следует подкормить. Ремонтантная малина активно использует питательные вещества, поэтому после первого сбора важно поддерживать её в хорошем состоянии. Используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, чтобы восполнить запасы питательных веществ в почве. Также не забудьте о внесении органических удобрений, таких как компост или перегной, которые улучшат структуру почвы и увеличат её плодородие.

Полив — ещё один ключевой момент в уходе за малиной. После сбора ягод растения могут испытывать дефицит влаги, особенно в жаркую погоду. Регулярно проверяйте уровень влажности почвы и при необходимости проводите полив, чтобы поддерживать оптимальные условия для роста.

Не забывайте про обрезку. Ремонтантные сорта малины особенно отзывчивы на правильный уход. После сбора первой малины рекомендуется обрезать растения на уровне земли, чтобы стимулировать рост новых побегов, которые будут плодоносить во второй раз. Это не только улучшит качество ягод, но и повысит урожайность.

Наконец, не забывайте о профилактических мерах против вредителей и болезней. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении проблемы используйте соответствующие средства. Это поможет защитить ваши растения и сохранить здоровый урожай.

Правильный уход и внимательное отношение к растению сделают вашу посадку по-настоящему продуктивной, и следующий сбор наверняка удивит вас количеством сладких и ароматных ягод.