Плод, который делает балкон джунглями, а квартиру — аптекой здоровья

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Садоводство

Свежий, сочный, богатый витамином C и антиоксидантами, ананас не только полезен, но и может расти прямо у вас дома. Причём без особых хлопот — достаточно солнечного света, немного терпения и правильного подхода к посадке.

Ананас
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ананас

Почему стоит посадить ананас дома

Домашний ананас — это:

  • натуральный источник витаминов без пестицидов,
  • украшение интерьера с эффектными листьями,
  • возможность следить за ростом и потом насладиться плодом прямо с грядки.

Вырастить его можно во дворе или в горшке на балконе. Главное — выбрать солнечное место.

Где посадить ананас

Ананас любит солнце и тепло. Идеальная температура — от 20 до 32°C. В открытом грунте его размещают на хорошо освещённых участках с сухой, проветриваемой почвой. Для горшков подойдут балконы, террасы или солнечные окна.

Подходящая почва

Чтобы ананас чувствовал себя как дома, подготовьте почву:

  • рыхлую и лёгкую,
  • хорошо дренированную,
  • обогащённую органикой (перегной, компост, чернозём).

Можно смешать землю с песком или перлитом — это улучшит отвод влаги и убережёт корни от загнивания.

Как посадить ананас из фрукта

Вот пошаговая инструкция:

  1. Отрежьте или выверните зелёную верхушку плода, оставив 2-3 см основания.
  2. Снимите несколько нижних листьев, чтобы обнажить корневые зачатки.
  3. Подсушите макушку в тени 1-2 дня — это защитит от гнили.
  4. Посадите в горшок глубиной не менее 30 см или в землю, заглубив до уровня снятых листьев.
  5. Хорошо утрамбуйте и слегка полейте.

Результат не заставит себя ждать: с каждым днём растение будет крепнуть, а однажды вы сможете попробовать ананас, выращенный своими руками.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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