Плод, который делает балкон джунглями, а квартиру — аптекой здоровья

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свежий, сочный, богатый витамином C и антиоксидантами, ананас не только полезен, но и может расти прямо у вас дома. Причём без особых хлопот — достаточно солнечного света, немного терпения и правильного подхода к посадке.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ананас

Почему стоит посадить ананас дома

Домашний ананас — это:

натуральный источник витаминов без пестицидов,

украшение интерьера с эффектными листьями,

возможность следить за ростом и потом насладиться плодом прямо с грядки.

Вырастить его можно во дворе или в горшке на балконе. Главное — выбрать солнечное место.

Где посадить ананас

Ананас любит солнце и тепло. Идеальная температура — от 20 до 32°C. В открытом грунте его размещают на хорошо освещённых участках с сухой, проветриваемой почвой. Для горшков подойдут балконы, террасы или солнечные окна.

Подходящая почва

Чтобы ананас чувствовал себя как дома, подготовьте почву:

рыхлую и лёгкую,

хорошо дренированную,

обогащённую органикой (перегной, компост, чернозём).

Можно смешать землю с песком или перлитом — это улучшит отвод влаги и убережёт корни от загнивания.

Как посадить ананас из фрукта

Вот пошаговая инструкция:

Отрежьте или выверните зелёную верхушку плода, оставив 2-3 см основания. Снимите несколько нижних листьев, чтобы обнажить корневые зачатки. Подсушите макушку в тени 1-2 дня — это защитит от гнили. Посадите в горшок глубиной не менее 30 см или в землю, заглубив до уровня снятых листьев. Хорошо утрамбуйте и слегка полейте.

Результат не заставит себя ждать: с каждым днём растение будет крепнуть, а однажды вы сможете попробовать ананас, выращенный своими руками.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

