Плод, который делает балкон джунглями, а квартиру — аптекой здоровья

Свежий, сочный, богатый витамином C и антиоксидантами, ананас не только полезен, но и может расти прямо у вас дома. Причём без особых хлопот — достаточно солнечного света, немного терпения и правильного подхода к посадке.
Домашний ананас — это:
Вырастить его можно во дворе или в горшке на балконе. Главное — выбрать солнечное место.
Ананас любит солнце и тепло. Идеальная температура — от 20 до 32°C. В открытом грунте его размещают на хорошо освещённых участках с сухой, проветриваемой почвой. Для горшков подойдут балконы, террасы или солнечные окна.
Чтобы ананас чувствовал себя как дома, подготовьте почву:
Можно смешать землю с песком или перлитом — это улучшит отвод влаги и убережёт корни от загнивания.
Вот пошаговая инструкция:
Результат не заставит себя ждать: с каждым днём растение будет крепнуть, а однажды вы сможете попробовать ананас, выращенный своими руками.
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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