Глухие заборы объявили вне закона: как теперь закрываться от надоедливых соседей

Интернет и местные СМИ взбудоражили дачников сообщениями: с 8 июня 2025 года якобы вступили в силу новые правила для дачных заборов. Сплошные ограждения теперь вроде как вне закона, а за нарушение — штраф до 30 тысяч рублей и угроза "бульдозеров". Народ ринулся названивать в СНТ, выясняя, не пора ли им прощаться с любимым профлистом.
Но юристы уверяют: это всё страшилка. Максим Воронцов, правовед по земельным вопросам, рассказал URA. RU, что на самом деле никаких новых законов не принимали.
Панику пришлось гасить депутатам. Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, прямо сказал "РИА Новости": "Никаких новых штрафов за глухие заборы нет и не было".
В Земельном кодексе и КоАП РФ нет ни слова о типе ограждений на участках. И 8 июня 2025 года никакие новые нормы не появились.
"Никаких новых законодательных актов о заборах на федеральном уровне не принималось. Юристы за этим внимательно следят. Это всё старые строительные нормы, которые носят рекомендательный характер", — подтвердил Воронцов.
Основные документы, на которые ссылаются в этих "сенсациях", — это СП 53.13330.2019 (обновлённая версия СНиП 30-02-97). Там действительно говорится о заборах — но с важным уточнением.
"Между соседями рекомендуется устанавливать сетчатое ограждение высотой от 1,2 до 1,8 метра. Ключевое слово — 'рекомендуется. Это не обязательное требование. СП и СНиП — это технические, а не правовые документы. Они нужны, чтобы не мешать соседям с освещением, вентиляцией и противопожарными нормами", — подчёркивает Воронцов.
Глухие заборы можно спокойно ставить со стороны улиц и проездов. Важно только, чтобы они не мешали соседям.
Однако Воронцов поясняет: иногда проблемы с забором действительно могут всплыть — но вовсе не из-за мифических штрафов.
"Если глухой забор затеняет участок соседа или мешает вентиляции, он вправе подать в суд. Тогда суд, опираясь на те же строительные нормы, может потребовать изменить или демонтировать забор", — рассказывает юрист.
Вторая причина — когда забор залезает на чужую территорию. "Даже маленькое пересечение границ без согласия соседа — это нарушение права собственности и повод для судебных разбирательств".
И третья — местные правила благоустройства. "Некоторые муниципалитеты действительно регулируют вид заборов со стороны улиц: высота, материалы, архитектура. Штрафы могут быть, но они разнятся по регионам", — говорит Воронцов.
Так что если ваш забор не мешает соседям и не нарушает местные нормы, сносить его не придётся. А пугалки в интернете — просто пугалки — сообщает URA.RU.
Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, состоящее только из ограждающих (самонесущих) конструкций.
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