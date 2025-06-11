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Глухие заборы объявили вне закона: как теперь закрываться от надоедливых соседей

3:25
Садоводство

Интернет и местные СМИ взбудоражили дачников сообщениями: с 8 июня 2025 года якобы вступили в силу новые правила для дачных заборов. Сплошные ограждения теперь вроде как вне закона, а за нарушение — штраф до 30 тысяч рублей и угроза "бульдозеров". Народ ринулся названивать в СНТ, выясняя, не пора ли им прощаться с любимым профлистом.

Забор
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Но юристы уверяют: это всё страшилка. Максим Воронцов, правовед по земельным вопросам, рассказал URA. RU, что на самом деле никаких новых законов не принимали.

Что говорят депутаты и закон

Панику пришлось гасить депутатам. Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, прямо сказал "РИА Новости": "Никаких новых штрафов за глухие заборы нет и не было".

В Земельном кодексе и КоАП РФ нет ни слова о типе ограждений на участках. И 8 июня 2025 года никакие новые нормы не появились.

"Никаких новых законодательных актов о заборах на федеральном уровне не принималось. Юристы за этим внимательно следят. Это всё старые строительные нормы, которые носят рекомендательный характер", — подтвердил Воронцов.

Какие нормы всё-таки существуют?

Основные документы, на которые ссылаются в этих "сенсациях", — это СП 53.13330.2019 (обновлённая версия СНиП 30-02-97). Там действительно говорится о заборах — но с важным уточнением.

"Между соседями рекомендуется устанавливать сетчатое ограждение высотой от 1,2 до 1,8 метра. Ключевое слово — 'рекомендуется. Это не обязательное требование. СП и СНиП — это технические, а не правовые документы. Они нужны, чтобы не мешать соседям с освещением, вентиляцией и противопожарными нормами", — подчёркивает Воронцов.

Глухие заборы можно спокойно ставить со стороны улиц и проездов. Важно только, чтобы они не мешали соседям.

Когда забор может стать проблемой?

Однако Воронцов поясняет: иногда проблемы с забором действительно могут всплыть — но вовсе не из-за мифических штрафов.

"Если глухой забор затеняет участок соседа или мешает вентиляции, он вправе подать в суд. Тогда суд, опираясь на те же строительные нормы, может потребовать изменить или демонтировать забор", — рассказывает юрист.

Вторая причина — когда забор залезает на чужую территорию. "Даже маленькое пересечение границ без согласия соседа — это нарушение права собственности и повод для судебных разбирательств".

И третья — местные правила благоустройства. "Некоторые муниципалитеты действительно регулируют вид заборов со стороны улиц: высота, материалы, архитектура. Штрафы могут быть, но они разнятся по регионам", — говорит Воронцов.

Так что если ваш забор не мешает соседям и не нарушает местные нормы, сносить его не придётся. А пугалки в интернете — просто пугалки — сообщает URA.RU.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, состоящее только из ограждающих (самонесущих) конструкций.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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