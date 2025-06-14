Малина отблагодарит ведром ягод: два домашних средства, которые работают лучше покупных

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы кусты малины радовали вас обилием сладких и сочных ягод? Тогда сейчас — идеальное время, чтобы подкормить их натуральными средствами, которые можно найти у себя на кухне. Никакой химии, затрат и лишних хлопот. Только доступные продукты, которые работают не хуже магазинных удобрений.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Почему натуральные подкормки — это выгодно

Малина обожает питательную, слегка кислую почву, богатую органикой. Но с каждым сезоном почва истощается. Вместо того чтобы бежать в магазин за дорогими средствами, присмотритесь к тому, что вы обычно просто выбрасываете — в этом и кроется секрет урожая.

№1: Кофейный осадок — азотный заряд для роста

Сухой кофейный жмых — идеальное средство для малины. Он не только насыщает почву азотом, но и слегка подкисляет её, создавая идеальные условия для роста кустов.

Как использовать

Высушите кофейную гущу, чтобы избежать плесени. Рассыпьте её под кустами. Аккуратно вотрите в верхний слой почвы.

Повторяйте процедуру 1-2 раза в месяц. Результат — крепкие побеги, зелёная листва и более активное цветение.

№2: Рисовый настой с сахаром — для иммунитета и цветения

Обычный рис содержит множество полезных веществ, которые улучшают состояние растений, а сахар усиливает микробиологическую активность в почве. Это удобрение хорошо стимулирует корневую систему и помогает кустам закладывать больше завязей.

Как приготовить

Замочите горсть риса в воде (на 1 литр) на 1 час, периодически помешивая. Процедите настой. В полученную рисовую воду добавьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте. Поливайте под каждый куст по 1 литру раствора.

Эту процедуру можно проводить 1 раз в 2-3 недели, особенно в начале и в середине сезона.

Когда подкармливать малину

Лучшее время — весна и первая половина лета, когда активно формируются побеги и завязи.

Важно — не переусердствуйте. Лучше меньше, но регулярно.

Подведём итоги

Эти два простых удобрения — кофейный жмых и рисовая вода с сахаром — помогут вашим кустам малины окрепнуть, обильно цвести и радовать вас сладким урожаем до самой осени. Это отличный способ использовать кухонные отходы с максимальной пользой и без вреда для природы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

