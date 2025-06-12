Чёрная смородина сбрасывает ягоды? Причина может быть прямо под ногами

Смородина кажется неприхотливой, но это только до первой ошибки. Один неверный шаг — и вместо ароматных кистей ягод остаются сухие ветки и огорчение. Причём у большинства дачников беды с урожаем происходят по одной из пяти причин — и все они легко устранимы.
Смородине жизненно необходима влага, особенно чёрной.
Поливать нужно трижды за сезон:
В конце мая — начале июня, когда формируются завязи
В конце июня, во время созревания ягод
После сбора урожая, чтобы куст заложил почки на следующий год
Игнорировать эти сроки — значит лишить себя и нынешнего, и будущего урожая.
Если не подкармливать кусты, земля под ними быстро теряет питательные вещества. Без макро- и микроэлементов смородина слабеет, становится уязвимой к болезням, а ягоды — мелкими и кислыми.
Мульча спасает от лишнего полива, сдерживает рост сорняков и удерживает влагу. Нет мульчи — значит, будет больше полоть, чаще поливать и терять урожай в засуху.
Страх навредить приводит к тому, что обрезку откладывают на потом. В итоге куст зарастает старыми ветками, тень мешает росту молодых побегов, а влага после дождей не испаряется, создавая идеальные условия для грибков.
Смородина не бывает "совсем устойчива". В каждый сезон есть этапы, когда куст особенно уязвим. Без профилактики вредители и грибки быстро находят слабое место. А потерянный куст — это не только минус в урожае, но и риск заразить соседние растения.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.