Чёрная смородина сбрасывает ягоды? Причина может быть прямо под ногами

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина кажется неприхотливой, но это только до первой ошибки. Один неверный шаг — и вместо ароматных кистей ягод остаются сухие ветки и огорчение. Причём у большинства дачников беды с урожаем происходят по одной из пяти причин — и все они легко устранимы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

1. Пропущенный полив — меньше ягод

Смородине жизненно необходима влага, особенно чёрной.

Поливать нужно трижды за сезон:

В конце мая — начале июня , когда формируются завязи

В конце июня , во время созревания ягод

После сбора урожая, чтобы куст заложил почки на следующий год

Игнорировать эти сроки — значит лишить себя и нынешнего, и будущего урожая.

2. Почва истощается без удобрений

Если не подкармливать кусты, земля под ними быстро теряет питательные вещества. Без макро- и микроэлементов смородина слабеет, становится уязвимой к болезням, а ягоды — мелкими и кислыми.

3. Без мульчи — больше забот

Мульча спасает от лишнего полива, сдерживает рост сорняков и удерживает влагу. Нет мульчи — значит, будет больше полоть, чаще поливать и терять урожай в засуху.

4. Нет обрезки — будет загущение

Страх навредить приводит к тому, что обрезку откладывают на потом. В итоге куст зарастает старыми ветками, тень мешает росту молодых побегов, а влага после дождей не испаряется, создавая идеальные условия для грибков.

5. Пренебрежение защитой — прямая дорога к болезням

Смородина не бывает "совсем устойчива". В каждый сезон есть этапы, когда куст особенно уязвим. Без профилактики вредители и грибки быстро находят слабое место. А потерянный куст — это не только минус в урожае, но и риск заразить соседние растения.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

