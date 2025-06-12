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Чёрная смородина сбрасывает ягоды? Причина может быть прямо под ногами

1:58
Садоводство

Смородина кажется неприхотливой, но это только до первой ошибки. Один неверный шаг — и вместо ароматных кистей ягод остаются сухие ветки и огорчение. Причём у большинства дачников беды с урожаем происходят по одной из пяти причин — и все они легко устранимы.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

1. Пропущенный полив — меньше ягод

Смородине жизненно необходима влага, особенно чёрной.
Поливать нужно трижды за сезон:

  • В конце мая — начале июня, когда формируются завязи

  • В конце июня, во время созревания ягод

  • После сбора урожая, чтобы куст заложил почки на следующий год

Игнорировать эти сроки — значит лишить себя и нынешнего, и будущего урожая.

2. Почва истощается без удобрений

Если не подкармливать кусты, земля под ними быстро теряет питательные вещества. Без макро- и микроэлементов смородина слабеет, становится уязвимой к болезням, а ягоды — мелкими и кислыми.

3. Без мульчи — больше забот

Мульча спасает от лишнего полива, сдерживает рост сорняков и удерживает влагу. Нет мульчи — значит, будет больше полоть, чаще поливать и терять урожай в засуху.

4. Нет обрезки — будет загущение

Страх навредить приводит к тому, что обрезку откладывают на потом. В итоге куст зарастает старыми ветками, тень мешает росту молодых побегов, а влага после дождей не испаряется, создавая идеальные условия для грибков.

5. Пренебрежение защитой — прямая дорога к болезням

Смородина не бывает "совсем устойчива". В каждый сезон есть этапы, когда куст особенно уязвим. Без профилактики вредители и грибки быстро находят слабое место. А потерянный куст — это не только минус в урожае, но и риск заразить соседние растения.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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