Урожай без гнили — реальность: профилактика, которую все игнорируют

Сначала появляются небольшие пятнышки, потом — мягкие бурые круги, и вот уже весь урожай можно выкидывать. Плодовая гниль — кошмар для любого садовода. Но болезнь не берётся из ниоткуда — чаще всего она возникает там, где ей не мешают.
Хорошая новость в том, что предотвратить гниль гораздо проще, чем спасать плоды после заражения. И для этого не нужно быть агрономом — достаточно соблюдать три ключевых правила.
Главное — не пропустить момент. Повреждённые ветки легко пропустить, если не проводить регулярную обрезку. Осенью и летом — это обязательный этап.
Важно: срезать нужно не только явно больную часть, но и немного захватить "на всякий случай" здоровый участок — грибок часто прячется дальше, чем кажется.
Это — классика садовой защиты. Обрабатывать нужно строго по рецепту, в подходящее время (чаще весной до распускания почек и осенью). Регулярность спасает от не только гнили, но и от вредителей, которые её разносят.
Некоторые сорта яблонь, слив, черешни и алыч изначально устойчивы к болезням. Именно их стоит высаживать, если не хочется каждый сезон вести борьбу на выживание. Устойчивость к грибкам — это не магия, а селекция, и она работает.
Плодовая гниль не щадит:
яблони
груши
сливы
вишню
алычу
черешню
Так что, если в саду растут хотя бы двое из этого списка — профилактика обязательна.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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