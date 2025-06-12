Урожай без гнили — реальность: профилактика, которую все игнорируют

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сначала появляются небольшие пятнышки, потом — мягкие бурые круги, и вот уже весь урожай можно выкидывать. Плодовая гниль — кошмар для любого садовода. Но болезнь не берётся из ниоткуда — чаще всего она возникает там, где ей не мешают.

Фото: commons.wikimedia.org by Эльвина2104, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ яблоки

Хорошая новость в том, что предотвратить гниль гораздо проще, чем спасать плоды после заражения. И для этого не нужно быть агрономом — достаточно соблюдать три ключевых правила.

Как уберечь сад от гнили

1. Обрезка без жалости

Главное — не пропустить момент. Повреждённые ветки легко пропустить, если не проводить регулярную обрезку. Осенью и летом — это обязательный этап.

Важно: срезать нужно не только явно больную часть, но и немного захватить "на всякий случай" здоровый участок — грибок часто прячется дальше, чем кажется.

2. Обработка бордоской жидкостью

Это — классика садовой защиты. Обрабатывать нужно строго по рецепту, в подходящее время (чаще весной до распускания почек и осенью). Регулярность спасает от не только гнили, но и от вредителей, которые её разносят.

3. Выбор устойчивых сортов

Некоторые сорта яблонь, слив, черешни и алыч изначально устойчивы к болезням. Именно их стоит высаживать, если не хочется каждый сезон вести борьбу на выживание. Устойчивость к грибкам — это не магия, а селекция, и она работает.

Кто в зоне риска

Плодовая гниль не щадит:

яблони

груши

сливы

вишню

алычу

черешню

Так что, если в саду растут хотя бы двое из этого списка — профилактика обязательна.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

