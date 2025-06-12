Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда на томатах появляются тёмные пятна и скрученные листья, спасать уже поздно. Лучшая стратегия — не лечить, а предотвратить. Тем более, что способ есть — и он простой, как три капли в ложку.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Профилактика вместо паники

Чтобы не бороться с фитофторой и бурой пятнистостью, дачники проводят регулярную обработку по листу. Достаточно делать это раз в 10-14 дней, и большая часть проблем останется в прошлом.

Что нужно:

1 литр воды

3-4 капли йода

Некоторые усиливают эффект, заменяя воду на молоко — оно помогает раствору лучше удерживаться на листьях.

Раствор наносится на зелёную массу томатов — как профилактика, а не по факту болезни.

А если болезнь уже пришла

Если опоздали с обработкой и видны первые признаки заражения — действовать нужно быстро:

Удалить все поражённые листья. Обработать йодным раствором по описанной выше схеме. Через неделю применить биопрепараты — например, "Фитоспорин" или "Фитолавин".

Такой подход помогает остановить болезнь и сохранить урожай — томаты можно собирать уже через несколько дней.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).

