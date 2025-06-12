Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов

Когда на томатах появляются тёмные пятна и скрученные листья, спасать уже поздно. Лучшая стратегия — не лечить, а предотвратить. Тем более, что способ есть — и он простой, как три капли в ложку.
Чтобы не бороться с фитофторой и бурой пятнистостью, дачники проводят регулярную обработку по листу. Достаточно делать это раз в 10-14 дней, и большая часть проблем останется в прошлом.
1 литр воды
3-4 капли йода
Некоторые усиливают эффект, заменяя воду на молоко — оно помогает раствору лучше удерживаться на листьях.
Раствор наносится на зелёную массу томатов — как профилактика, а не по факту болезни.
Если опоздали с обработкой и видны первые признаки заражения — действовать нужно быстро:
Удалить все поражённые листья.
Обработать йодным раствором по описанной выше схеме.
Через неделю применить биопрепараты — например, "Фитоспорин" или "Фитолавин".
Такой подход помогает остановить болезнь и сохранить урожай — томаты можно собирать уже через несколько дней.
Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.