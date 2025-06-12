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Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов

1:14
Садоводство

Когда на томатах появляются тёмные пятна и скрученные листья, спасать уже поздно. Лучшая стратегия — не лечить, а предотвратить. Тем более, что способ есть — и он простой, как три капли в ложку.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Профилактика вместо паники

Чтобы не бороться с фитофторой и бурой пятнистостью, дачники проводят регулярную обработку по листу. Достаточно делать это раз в 10-14 дней, и большая часть проблем останется в прошлом.

Что нужно:

  • 1 литр воды

  • 3-4 капли йода

Некоторые усиливают эффект, заменяя воду на молоко — оно помогает раствору лучше удерживаться на листьях.

Раствор наносится на зелёную массу томатов — как профилактика, а не по факту болезни.

А если болезнь уже пришла

Если опоздали с обработкой и видны первые признаки заражения — действовать нужно быстро:

  1. Удалить все поражённые листья.

  2. Обработать йодным раствором по описанной выше схеме.

  3. Через неделю применить биопрепараты — например, "Фитоспорин" или "Фитолавин".

Такой подход помогает остановить болезнь и сохранить урожай — томаты можно собирать уже через несколько дней.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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