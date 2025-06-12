Садовая примадонна: эта ягода без кислоты впадает в депрессию и отказывается расти

Голубика — это не только вкусно, но и очень полезно. Однако выращивание этой ягоды способно довести до отчаяния даже опытного дачника. Всё дело в её капризности: голубика любит кислую почву, а на большинстве участков её попросту нет.
Чтобы создать подходящие условия, дачники идут на хитрость — подкисляют землю обычным столовым уксусом. Но не в чистом виде!
Правильная пропорция:
0,1 литра 9% уксуса на 10 литров воды.
Такой раствор выливают под корень или поливают лунку перед посадкой.
Важно: рядом не должно быть других культур — кислота может им повредить.
У голубики отличный "язык сигналов" — листья. Их цвет и форма точно показывают, каких элементов не хватает растению:
Жёлтые или красные листья — не хватает азота
Красные прожилки — признак дефицита магния
Пурпурные листья, прижатые к стеблю — нужен фосфор
Жёлтые листья с зелёной "сеткой" — не хватает железа
Голубоватый оттенок и остановка роста — дефицит бора
Регулярный осмотр поможет вовремя скорректировать питание и не упустить момент, когда растение "просит помощи".
Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.
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