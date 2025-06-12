Садовая примадонна: эта ягода без кислоты впадает в депрессию и отказывается расти

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика — это не только вкусно, но и очень полезно. Однако выращивание этой ягоды способно довести до отчаяния даже опытного дачника. Всё дело в её капризности: голубика любит кислую почву, а на большинстве участков её попросту нет.

Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Как "угодить" голубике: простой уксусный приём

Чтобы создать подходящие условия, дачники идут на хитрость — подкисляют землю обычным столовым уксусом. Но не в чистом виде!

Правильная пропорция:

0,1 литра 9% уксуса на 10 литров воды.

Такой раствор выливают под корень или поливают лунку перед посадкой.

Важно: рядом не должно быть других культур — кислота может им повредить.

Листья подскажут, чего не хватает

У голубики отличный "язык сигналов" — листья. Их цвет и форма точно показывают, каких элементов не хватает растению:

Жёлтые или красные листья — не хватает азота

Красные прожилки — признак дефицита магния

Пурпурные листья, прижатые к стеблю — нужен фосфор

Жёлтые листья с зелёной "сеткой" — не хватает железа

Голубоватый оттенок и остановка роста — дефицит бора

Регулярный осмотр поможет вовремя скорректировать питание и не упустить момент, когда растение "просит помощи".

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

