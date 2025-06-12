Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гагра и Пицунда востребованы, частный сектор пока выручает - надолго ли
Кухня, трубы и гранола: как уединённый дом превратился в финансовую воронку
Шевелюра как в рекламе: 10 привычек, которые её формируют
Тяжёлый люкс вместо актрис: в окружении Бондарчука заговорили о статусной возлюбленной
Кабачки с фаршем, как в ресторане — готовятся просто, выглядят шикарно
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Мощь, характер и упрямство: 10 собак, с которыми не шутят
Царапины на фарах больше не проблема — спасает то, что есть у всех
Внуки-роботы: пенсионерам начнут помогут гуманоиды в Китае

Садовая примадонна: эта ягода без кислоты впадает в депрессию и отказывается расти

1:23
Садоводство

Голубика — это не только вкусно, но и очень полезно. Однако выращивание этой ягоды способно довести до отчаяния даже опытного дачника. Всё дело в её капризности: голубика любит кислую почву, а на большинстве участков её попросту нет.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Как "угодить" голубике: простой уксусный приём

Чтобы создать подходящие условия, дачники идут на хитрость — подкисляют землю обычным столовым уксусом. Но не в чистом виде!

Правильная пропорция:

0,1 литра 9% уксуса на 10 литров воды.
Такой раствор выливают под корень или поливают лунку перед посадкой.

Важно: рядом не должно быть других культур — кислота может им повредить.

Листья подскажут, чего не хватает

У голубики отличный "язык сигналов" — листья. Их цвет и форма точно показывают, каких элементов не хватает растению:

  • Жёлтые или красные листья — не хватает азота

  • Красные прожилки — признак дефицита магния

  • Пурпурные листья, прижатые к стеблю — нужен фосфор

  • Жёлтые листья с зелёной "сеткой" — не хватает железа

  • Голубоватый оттенок и остановка роста — дефицит бора

Регулярный осмотр поможет вовремя скорректировать питание и не упустить момент, когда растение "просит помощи".

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
Красота и стиль
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа Аудио 
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Еда и рецепты
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Последние материалы
Гагра и Пицунда востребованы, частный сектор пока выручает - надолго ли
Кухня, трубы и гранола: как уединённый дом превратился в финансовую воронку
Шевелюра как в рекламе: 10 привычек, которые её формируют
Тяжёлый люкс вместо актрис: в окружении Бондарчука заговорили о статусной возлюбленной
Кабачки с фаршем, как в ресторане — готовятся просто, выглядят шикарно
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Мощь, характер и упрямство: 10 собак, с которыми не шутят
Царапины на фарах больше не проблема — спасает то, что есть у всех
Внуки-роботы: пенсионерам начнут помогут гуманоиды в Китае
5 мощных упражнений, которые прокачают всё тело без тренажеров и оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.