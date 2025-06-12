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Картошка рекой: метод, дающий по 10 кг с метра

1:26
Садоводство

Выращивание картошки — не всегда история про усталую спину и мешок на выходе. Есть метод, который позволяет получать с 1 м² до 10 кг урожая. Только вот секретом делятся не все: он требует терпения и работает в перспективе, а не по щелчку пальцев.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

В чём суть метода

  1. Выкапывается траншея глубиной две борозды (обычно это около 30-35 см), шириной 30 см.

  2. На дно укладывается органика — листья берёзы или грецкого ореха.

  3. Если участок сухой — добавляется вода с удобрениями, чтобы запустить процесс разложения.

  4. Траншея засыпается землёй и "зимует" до весны.

За зиму органика начинает перегнивать, создавая питательную и рыхлую подушку. Весной картофель высаживается прямо над этой полосой.

Почему работает

Метод не даёт мгновенного результата. Но через 2-3 сезона структура почвы кардинально меняется: она становится более воздушной, богатой микроэлементами, начинает удерживать влагу и питать растения прямо у корней. Именно это и позволяет собрать с небольшого участка такой урожай.

Некоторые дачники делятся, что уже через пару лет после начала применения метода стали снимать до 10 кг картофеля с каждого квадратного метра.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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