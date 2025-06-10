Добавьте этот продукт в борщ — и получите насыщенный вкус, как из печи

Хотите борщ, который не просто сытный, а с изюминкой? Попробуйте добавить квашеную капусту — и получите богатый вкус, лёгкую кислинку и аромат, который соберёт всех за столом.
Говядина — 500 г
Свёкла — 1 шт.
Квашеная капуста — 200 г
Картофель — 2 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Томатная паста — 1 ст. л.
Уксус — 1 ч. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Перец чёрный горошком — 2-3 шт.
Соль — по вкусу
Растительное масло — 2 ст. л.
Для подачи — сметана, свежий укроп и петрушка.
Нарежьте говядину крупными кусками и отправьте в кастрюлю. Залейте холодной водой (1,5-2 литра), доведите до кипения. По желанию можно первый бульон слить через 5-10 минут. Затем варите мясо около 1,5 часов на медленном огне, снимая пену. В конце — посолите.
Пока варится бульон, займитесь овощами: Картошку нарежьте соломкой. Морковь и свёклу натрите на крупной тёрке. Лук — мелко нашинкуйте.
На сковороде разогрейте ложку масла, выложите лук, морковь и свёклу. Обжаривайте 5-7 минут, помешивая. Влейте уксус — это сохранит яркий цвет свёклы.
Квашеную капусту промойте и слегка отожмите. Обжарьте её на другой сковороде с ложкой масла, добавьте томатную пасту и немного бульона (около 50-70 мл). Тушите капусту 5-7 минут.
Соедините тушёную капусту с обжаренными овощами.
В кипящий мясной бульон положите картошку. Через 10 минут добавьте все остальные овощи, лавровый лист, перец. Варите ещё 15-20 минут.
Готовый борщ подавайте с щедрой ложкой сметаны и свежей зеленью.
Чтобы борщ получился особенно ароматным, добавьте специи за 5 минут до готовности — так они раскроются, но не перебьют вкус овощей и мяса. А если дать борщу настояться хотя бы пару часов под крышкой, вкус станет ещё глубже и насыщеннее. На следующий день он, как известно, становится только вкуснее — за это его и любят миллионы.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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