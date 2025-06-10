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Добавьте этот продукт в борщ — и получите насыщенный вкус, как из печи

2:38
Садоводство

Хотите борщ, который не просто сытный, а с изюминкой? Попробуйте добавить квашеную капусту — и получите богатый вкус, лёгкую кислинку и аромат, который соберёт всех за столом.

Борщ
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Что понадобится (на 6 порций)

  • Говядина — 500 г

  • Свёкла — 1 шт.

  • Квашеная капуста — 200 г

  • Картофель — 2 шт.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Томатная паста — 1 ст. л.

  • Уксус — 1 ч. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Перец чёрный горошком — 2-3 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для подачи — сметана, свежий укроп и петрушка.

Готовим шаг за шагом

  1. Нарежьте говядину крупными кусками и отправьте в кастрюлю. Залейте холодной водой (1,5-2 литра), доведите до кипения. По желанию можно первый бульон слить через 5-10 минут. Затем варите мясо около 1,5 часов на медленном огне, снимая пену. В конце — посолите.

  2. Пока варится бульон, займитесь овощами: Картошку нарежьте соломкой. Морковь и свёклу натрите на крупной тёрке. Лук — мелко нашинкуйте.

  3. На сковороде разогрейте ложку масла, выложите лук, морковь и свёклу. Обжаривайте 5-7 минут, помешивая. Влейте уксус — это сохранит яркий цвет свёклы.

  4. Квашеную капусту промойте и слегка отожмите. Обжарьте её на другой сковороде с ложкой масла, добавьте томатную пасту и немного бульона (около 50-70 мл). Тушите капусту 5-7 минут.

  5. Соедините тушёную капусту с обжаренными овощами.

  6. В кипящий мясной бульон положите картошку. Через 10 минут добавьте все остальные овощи, лавровый лист, перец. Варите ещё 15-20 минут.

  7. Готовый борщ подавайте с щедрой ложкой сметаны и свежей зеленью.

Маленькие хитрости — большой результат

Чтобы борщ получился особенно ароматным, добавьте специи за 5 минут до готовности — так они раскроются, но не перебьют вкус овощей и мяса. А если дать борщу настояться хотя бы пару часов под крышкой, вкус станет ещё глубже и насыщеннее. На следующий день он, как известно, становится только вкуснее — за это его и любят миллионы.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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