Добавьте этот продукт в борщ — и получите насыщенный вкус, как из печи

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите борщ, который не просто сытный, а с изюминкой? Попробуйте добавить квашеную капусту — и получите богатый вкус, лёгкую кислинку и аромат, который соберёт всех за столом.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Что понадобится (на 6 порций)

Говядина — 500 г

Свёкла — 1 шт.

Квашеная капуста — 200 г

Картофель — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Уксус — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Перец чёрный горошком — 2-3 шт.

Соль — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Для подачи — сметана, свежий укроп и петрушка.

Готовим шаг за шагом

Нарежьте говядину крупными кусками и отправьте в кастрюлю. Залейте холодной водой (1,5-2 литра), доведите до кипения. По желанию можно первый бульон слить через 5-10 минут. Затем варите мясо около 1,5 часов на медленном огне, снимая пену. В конце — посолите. Пока варится бульон, займитесь овощами: Картошку нарежьте соломкой. Морковь и свёклу натрите на крупной тёрке. Лук — мелко нашинкуйте. На сковороде разогрейте ложку масла, выложите лук, морковь и свёклу. Обжаривайте 5-7 минут, помешивая. Влейте уксус — это сохранит яркий цвет свёклы. Квашеную капусту промойте и слегка отожмите. Обжарьте её на другой сковороде с ложкой масла, добавьте томатную пасту и немного бульона (около 50-70 мл). Тушите капусту 5-7 минут. Соедините тушёную капусту с обжаренными овощами. В кипящий мясной бульон положите картошку. Через 10 минут добавьте все остальные овощи, лавровый лист, перец. Варите ещё 15-20 минут. Готовый борщ подавайте с щедрой ложкой сметаны и свежей зеленью.

Маленькие хитрости — большой результат

Чтобы борщ получился особенно ароматным, добавьте специи за 5 минут до готовности — так они раскроются, но не перебьют вкус овощей и мяса. А если дать борщу настояться хотя бы пару часов под крышкой, вкус станет ещё глубже и насыщеннее. На следующий день он, как известно, становится только вкуснее — за это его и любят миллионы.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

