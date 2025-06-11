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Думали, что они помощники? Вот когда божьи коровки превращаются в вредителей

1:55
Садоводство

Божьи коровки — не всегда спасение для дачи. Да, они поедают тлю и прочих вредителей, но в некоторых случаях превращаются в неожиданных агрессоров. Особенно опасны они для молодых, нежных растений: на листьях появляются проколы, которые нарушают рост и внешний вид. Об этом рассказала садовод Надежда Кашнова.

божья коровка
Фото: Wikipedia by Gilles San Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
божья коровка

Почему их стало слишком много

Главная причина — изобилие пищи. Если на участке много тли или других насекомых, божьи коровки приходят туда, где можно хорошо поесть. Также их могут привлекать определённые виды растений. В таком случае логично начать с устранения источника привлекательности — уменьшить численность тли или пересадить "приманивающие" культуры в другое место, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Физический способ — веник и терпение

Если насекомых пока немного, можно действовать просто: собрать их веником и аккуратно перенести на другой участок или за пределы огорода. Метод трудоёмкий, но безопасный для всей экосистемы.

Ароматы, которые действуют как отпугиватель

Божьи коровки не переносят резкие запахи. Натуральные эфирные масла лаванды, ментола или цитрусовых можно разбавить водой и опрыскивать участки, где замечены насекомые. Такая профилактика не вредит растениям и не уничтожает полезных насекомых, в отличие от химии.

Химия — только в крайнем случае

Если численность уже зашкаливает, можно использовать инсектициды. Но важно помнить: они воздействуют не избирательно. Пострадают и пчёлы, и жужелицы, и прочие помощники садовода. Поэтому прибегать к химическим препаратам стоит лишь тогда, когда другие способы не помогают.

Уточнения

Бо́жьи коро́вки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков. Тело выпуклое, округлое или овальное. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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