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Цветёт пышно, а ягод нет? У вишни свои счёты — и вот за что она мстит

2:08
Садоводство

Вишня — любимая дачная классика. Ягоды с кислинкой, варенье с ароматом лета, компот, который пьётся ведрами. Но у одних дерево усыпано плодами, а у других — только зелень и разочарование. В чём разница? Всё дело в базовом, но важном уходе. Вот пять простых шагов, которые помогут вишне плодоносить по максимуму.

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

1. Почва: не кислая, не злая

Вишня не терпит кислую землю. Поэтому если на участке грунт "злой", стоит провести раскисление: поможет мел, доломитовая мука или зола. Только в нейтральной почве корни работают в полную силу, и дерево не болеет.

2. Полив: не часто, но в точку

Да, вишня — стойкая. Может переносить засуху. Но ягоды от этого мелкие и кислые. Поэтому дерево нужно поливать 3-4 раза за сезон:

  • после цветения,
  • при формировании завязей,
  • после сбора урожая,
  • и осенью, в октябре.

Каждый полив — это вклад в сочность и размер ягод.

3. Подкормка: натурально и по сезону

Органика — любовь вишни. Весной подойдёт азот (например, настой коровяка), во время формирования ягод — фосфор и калий. Золу и перегной можно вносить под перекопку осенью.

4. Обрезка: не для красоты, а для урожая

Весной, до распускания почек, дерево обязательно обрезают. Удаляют ветви, выросшие более чем на 50 см, и загущающие побеги. Без этого вишня загустеет, ослабеет, и ягоды вырастут мелкими, с кислинкой. Свет и воздух внутри кроны — залог сладких плодов.

5. Свет: без солнца — ни вкуса, ни урожая

Вишня обожает свет. Никаких низин, тени от забора и загущённых посадок. Если свет не пробивается к листьям и завязям — урожай будет скромным. Даже внутри кроны не должно быть густоты: прореживание обязательно.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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