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Сначала рыхлят, потом душат: когда опилки помогают, а когда мешают

1:48
Садоводство

Огородники всё чаще сыплют на грядки не только золу или перегной, но и… опилки. Материал, казалось бы, скромный — а пользы от него море. Главное — не переусердствовать и использовать правильно.

Опилки
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro (cl. 1980), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Опилки

Что хорошего в опилках

  • Разрыхляют почву, делают её лёгкой и воздушной, особенно если земля склонна к уплотнению или растрескиванию.

  • Удерживают влагу — стружка работает как природная губка.

  • Защищают корни от перегрева и выветривания.

  • Тормозят рост сорняков - под слоем мульчи им не пробиться.

  • Органически обогащают почву, превращаясь в питательный гумус.

Почему не стоит сыпать опилки просто так

Потому что они могут забрать из почвы азот, замедлить рост растений и надолго "законсервировать" питательные процессы. Но всё решается, если действовать по правилам.

Как правильно использовать опилки:

1. Использовать не в чистом виде, а в составе мульчи или компоста

Самый безопасный способ — добавить опилки в компостную кучу. Там они чередуются с другими отходами (трава, кожура, сено) и сбраживаются с помощью ЭМ-препаратов. Или же — накрыть ими уже уложенную мульчу: скошенную траву, листья и т. д.

2. Если опилки всё-таки чистые — не больше 2-3 см

Толстый слой без азотных добавок может "задушить" растения. Лучше перемешать с сеном или листьями и следить, чтобы мульча оставалась рыхлой.

3. Мульча требует влаги

Сухая стружка — не помощник, а преграда. Регулярное увлажнение запускает работу почвенных бактерий, которые превратят древесину в ценное питание.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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