Цветы есть, а ягод нет: 5 коварных причин, почему жимолость передумала плодоносить

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жимолость — настоящая находка для сада: вынослива, неприхотлива, а ягоды — витаминный клад. Но бывает обидно: куст цветёт, пчёлы жужжат, а урожая — ноль. В чём дело? Всё не так просто. Причины могут быть совсем не очевидны, и если разобраться вовремя — шансы на ягоды в следующем сезоне резко растут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жимолость

1. Посадили слишком глубоко или в тени

Жимолость любит солнце и простор. Если куст оказался в тени от забора, дерева или тесного соседства с другими растениями — не ждите урожая. Корни при глубокой посадке могут страдать от нехватки воздуха, а листья — от недостатка света. Всё это сказывается на завязи.

2. Куст голодает

Без питательных веществ цветы — это максимум, на что хватит сил. А вот на ягоды ресурсов уже не остаётся. Жимолость особенно чувствительна к дефициту фосфора, калия и азота. Весной и после цветения её стоит подкормить, иначе куст просто "переживёт сезон", но плодов не даст.

3. Неподходящее время посадки

Если куст высажен слишком рано или с опозданием, он может просто не успеть "встроиться" в ритм природы. Особенно это касается саженцев с открытой корневой системой. Лучше всего приживается жимолость, посаженная осенью.

4. Болезни и вредители мешают развиваться

Грибок, клещ, тля — всё это враги завязи. Куст может выглядеть здоровым, но внутри происходят процессы, из-за которых завязь не развивается. Регулярные осмотры и профилактика — лучший способ сохранить будущий урожай.

5. Засуха губит потенциал

Жимолость не терпит пересушенной почвы. Особенно важно следить за влажностью в период цветения и после него — именно тогда формируются ягоды. Один "промах" с поливом — и вместо синих плодов на кусте только листья.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

