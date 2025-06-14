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Смородина станет гуще и слаще: всего пара горстей того, что вы обычно выбрасываете

2:23
Садоводство

Выбрасываете картофельные очистки? Зря! Они могут стать настоящим эликсиром роста для ваших кустов смородины. Благодаря этому простому средству ягоды будут крупнее, кусты — гуще, а урожай — богаче. Всё, что нужно — немного кухонных отходов и капля внимания к своим посадкам.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Почему это работает

Смородина — одно из самых неприхотливых, но в то же время благодарных растений в саду. Она нуждается в хорошем питании, особенно во время цветения и формирования завязи. И именно в этот момент картофельная кожура способна сыграть свою роль.

Очистки богаты калием, крахмалом и органикой, которая питает почву и активизирует рост полезных бактерий. А значит — ускоряется рост куста и увеличивается количество ягод.

Как приготовить удобрение из картофельной кожуры

Вариант 1: Жидкий отвар

  1. Возьмите кожуру от картофеля — свежую, не гнилую.

  2. Отварите её в воде на слабом огне в течение 20 минут (пропорция: 1 литр воды на банку кожуры).

  3. Остудите, процедите и разведите водой в соотношении 1:10.

  4. Полученный раствор используйте для полива под корень — около 3 литров на куст во время цветения.

Вариант 2: Сухой порошок

  1. Высушите кожуру в духовке или на солнце до хруста.

  2. Измельчите в блендере или кофемолке до состояния порошка.

  3. Весной рассыпьте его под кустами и полейте стаканом воды.

Этот способ удобен, если вы хотите заготовить подкормку заранее и использовать её дозированно на протяжении сезона.

Когда подкармливать смородину

  • Первый раз — в период цветения. Это поможет кусту сформировать больше завязей.

  • Второй раз — когда появятся первые зелёные плоды.

  • Не переусердствуйте: чрезмерное количество удобрения может принести вред.

Бонус: экономия и польза для природы

Подкармливая смородину картофельными очистками, вы:

  • не тратите деньги на магазинные удобрения,

  • избавляетесь от отходов с пользой,

  • сохраняете экологию,

  • получаете богатый урожай с минимальными усилиями.

А в конце сезона — варите ароматные варенья и джемы из собственной, сладкой и сочной смородины.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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