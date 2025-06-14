Смородина станет гуще и слаще: всего пара горстей того, что вы обычно выбрасываете

Выбрасываете картофельные очистки? Зря! Они могут стать настоящим эликсиром роста для ваших кустов смородины. Благодаря этому простому средству ягоды будут крупнее, кусты — гуще, а урожай — богаче. Всё, что нужно — немного кухонных отходов и капля внимания к своим посадкам.
Смородина — одно из самых неприхотливых, но в то же время благодарных растений в саду. Она нуждается в хорошем питании, особенно во время цветения и формирования завязи. И именно в этот момент картофельная кожура способна сыграть свою роль.
Очистки богаты калием, крахмалом и органикой, которая питает почву и активизирует рост полезных бактерий. А значит — ускоряется рост куста и увеличивается количество ягод.
Возьмите кожуру от картофеля — свежую, не гнилую.
Отварите её в воде на слабом огне в течение 20 минут (пропорция: 1 литр воды на банку кожуры).
Остудите, процедите и разведите водой в соотношении 1:10.
Полученный раствор используйте для полива под корень — около 3 литров на куст во время цветения.
Высушите кожуру в духовке или на солнце до хруста.
Измельчите в блендере или кофемолке до состояния порошка.
Весной рассыпьте его под кустами и полейте стаканом воды.
Этот способ удобен, если вы хотите заготовить подкормку заранее и использовать её дозированно на протяжении сезона.
Первый раз — в период цветения. Это поможет кусту сформировать больше завязей.
Второй раз — когда появятся первые зелёные плоды.
Не переусердствуйте: чрезмерное количество удобрения может принести вред.
Подкармливая смородину картофельными очистками, вы:
не тратите деньги на магазинные удобрения,
избавляетесь от отходов с пользой,
сохраняете экологию,
получаете богатый урожай с минимальными усилиями.
А в конце сезона — варите ароматные варенья и джемы из собственной, сладкой и сочной смородины.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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