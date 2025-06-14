Смородина станет гуще и слаще: всего пара горстей того, что вы обычно выбрасываете

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбрасываете картофельные очистки? Зря! Они могут стать настоящим эликсиром роста для ваших кустов смородины. Благодаря этому простому средству ягоды будут крупнее, кусты — гуще, а урожай — богаче. Всё, что нужно — немного кухонных отходов и капля внимания к своим посадкам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Почему это работает

Смородина — одно из самых неприхотливых, но в то же время благодарных растений в саду. Она нуждается в хорошем питании, особенно во время цветения и формирования завязи. И именно в этот момент картофельная кожура способна сыграть свою роль.

Очистки богаты калием, крахмалом и органикой, которая питает почву и активизирует рост полезных бактерий. А значит — ускоряется рост куста и увеличивается количество ягод.

Как приготовить удобрение из картофельной кожуры

Вариант 1: Жидкий отвар

Возьмите кожуру от картофеля — свежую, не гнилую. Отварите её в воде на слабом огне в течение 20 минут (пропорция: 1 литр воды на банку кожуры). Остудите, процедите и разведите водой в соотношении 1:10. Полученный раствор используйте для полива под корень — около 3 литров на куст во время цветения.

Вариант 2: Сухой порошок

Высушите кожуру в духовке или на солнце до хруста. Измельчите в блендере или кофемолке до состояния порошка. Весной рассыпьте его под кустами и полейте стаканом воды.

Этот способ удобен, если вы хотите заготовить подкормку заранее и использовать её дозированно на протяжении сезона.

Когда подкармливать смородину

Первый раз — в период цветения. Это поможет кусту сформировать больше завязей.

Второй раз — когда появятся первые зелёные плоды.

Не переусердствуйте: чрезмерное количество удобрения может принести вред.

Бонус: экономия и польза для природы

Подкармливая смородину картофельными очистками, вы:

не тратите деньги на магазинные удобрения,

избавляетесь от отходов с пользой,

сохраняете экологию,

получаете богатый урожай с минимальными усилиями.

А в конце сезона — варите ароматные варенья и джемы из собственной, сладкой и сочной смородины.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

