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Пол-литра под каждый куст — и клубника начинает плодоносить как сумасшедшая

3:22
Садоводство

Клубника цветёт пышно, но ягод почти нет? Это не редкость. Но выход есть — и он куда проще (и дешевле), чем кажется. Рассказываем, как приготовить домашнее удобрение, которое буквально преобразит вашу клубничную грядку и обеспечит сочные, сладкие и крупные ягоды — без химии и лишних затрат.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Почему клубника требует подкормки

Многие считают, что если куст цветёт — значит, с ним всё хорошо. Но даже при обильном цветении клубника может не завязать достаточное количество ягод. Всё дело в почве: с каждым сезоном она теряет питательные вещества, особенно если её не обновлять. А клубника — культура требовательная, и без полноценного питания ждать богатого урожая не приходится.

Проверенное удобрение из дрожжей

Это один из самых популярных и эффективных рецептов, который используют садоводы уже не один сезон.

Что нужно

  • 50 г свежих дрожжей (или 1 ч. ложка сухих)

  • 1 литр тёплой воды

  • 1 столовая ложка сахара

Как приготовить

  1. Смешайте дрожжи, сахар и воду.

  2. Оставьте смесь при комнатной температуре на сутки.

  3. Перед применением разведите её водой в пропорции 1:5.

  4. Поливайте каждый кустик по 0,5 литра полученного раствора.

Дрожжи насыщают почву азотом, стимулируют рост корней и активизируют полезную микрофлору. Это прямой путь к пышному урожаю.

Другие натуральные подкормки, которые работают

Если хочется ещё больше эффектов — чередуйте дрожжи с другими проверенными рецептами:

1. Настой из старого хлеба

Залейте чёрствый хлеб водой и оставьте бродить на 6-10 дней. Затем процедите и разбавьте 1:10. Поливайте клубнику раз в 10-14 дней. Такой настой работает не хуже покупных удобрений.

2. Экстракт крапивы

Нарвите ведро крапивы, залейте водой и оставьте настаиваться 5-7 дней. Разводите 1:20 перед поливом. Отличный способ насытить почву калием и железом.

3. Кислое молоко с гумусом

Смешайте прокисшие молочные продукты с перегноем и слегка замульчируйте почву под кустами. Это поддержит кислотность почвы на нужном уровне и обеспечит клубнике комфортные условия.

4. Куриный помёт

Разводится в пропорции 1:10. Используется ТОЛЬКО до цветения! После — может сжечь корни. Работает мощно, но требует аккуратности.

Почему натуральные удобрения — это лучше

  • Доступны: всё, что нужно, скорее всего, уже есть на кухне или в саду.

  • Безопасны: не накапливаются в ягодах, не вредят почве.

  • Экологичны: поддерживают природный баланс и почвенную биосистему.

  • Эффективны: при регулярном использовании дают отличный результат.

Главное — регулярность и умеренность. Подкармливайте клубнику 1-2 раза в месяц в зависимости от состояния растений и почвы, и уже скоро заметите: ягоды становятся крупнее, их больше, а вкус — насыщеннее.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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