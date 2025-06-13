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Вишня цветёт и зеленеет, а плодов нет? Причина — под носом, но её не замечают

2:59
Садоводство

Весной сад наполняется ароматом цветущей вишни, а летом радует сладкими плодами. Кажется, идеальное дерево. Но многие совершают одну и ту же ошибку: думают, что чем больше удобрений, тем лучше урожай. На самом деле всё наоборот.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Нужно ли подкармливать вишню вообще

Если вы посадили вишню на солнечном участке с плодородной, рыхлой почвой — поздравляем, вам, возможно, вообще не нужно ничего подкармливать. Особенно, если дерево хорошо растёт и даёт плоды.

Важно запомнить: главная причина для внесения удобрений — это слабый рост побегов. Если за сезон они вытягиваются меньше чем на 20,5 см, только тогда стоит вмешиваться. А если прирост нормальный — дайте дереву покой.

Почему избыток удобрений опасен

Азот, содержащийся в большинстве удобрений, стимулирует рост зелёной массы. То есть, дерево пускается в рост — появляются длинные ветви и новые листья. Но вот плодов может стать меньше. А если внести удобрение поздно — в конце весны или летом — растение уходит в рост в самый неподходящий момент и рискует получить морозобоины зимой.

Лучшее время для подкормки — весна

Подкармливать вишню лучше всего ранней весной, пока сокодвижение только начинается. До появления листьев, но когда почва уже оттаяла — идеальный момент. В это время растение нуждается в поддержке, но ещё не тратит силы на формирование плодов или рост кроны.

Перед этим имеет смысл провести анализ почвы. Особенно если вы планируете использовать что-то кроме азота — например, фосфор или калий. Иногда в почве уже достаточно всего нужного, и добавки не только бесполезны, но и вредны.

Чем подкармливать вишню

Если вы определили, что подкормка действительно нужна, подойдёт универсальное минеральное удобрение с маркировкой 10-10-10 (азот-фосфор-калий). Количество зависит от возраста дерева:

  • Используйте 45,5 г азота на каждый год возраста

  • Но не более 453,5 г на одно дерево

Всегда сверяйтесь с инструкцией на упаковке, особенно при использовании комплексных смесей.

Как правильно вносить удобрение

  1. Рассыпьте гранулы по кругу от ствола до внешней границы кроны — так называемой капельной линии.

  2. Не сыпьте удобрения прямо под ствол — это может повредить корни.

  3. Учитывайте другие растения рядом. Если вы уже удобряли газон или клумбу поблизости, вишня тоже "поучаствовала" в этом процессе — её корни впитывают всё.

И не забывайте: вишня не любит излишней заботы. Иногда лучше просто оставить её в покое и полюбоваться цветами весной.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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