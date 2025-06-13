Если чеснок стал вялым — не тяните: опрыскайте вечером и увидите результат утром

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в начале лета вы замечаете, что листья чеснока начинают желтеть с кончиков, не игнорируйте это. Это не безобидный сигнал — он говорит о серьёзной проблеме, которая может резко снизить урожай. И чаще всего дело вовсе не в болезнях или вредителях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чеснок

Причина пожелтения — дефицит азота

Июнь — ключевой месяц для формирования головки чеснока. В этот период растение особенно требовательно к питанию. А вот запасы удобрений, внесённые осенью или ранней весной, как правило, к этому моменту уже исчерпаны.

Проблема особенно актуальна на лёгких почвах — песчаных и супесчаных, где питательные вещества вымываются быстрее. Плюс, дождливая и прохладная погода в начале лета может только усугубить ситуацию. При таких условиях замедляется работа почвенных бактерий, и растение хуже усваивает полезные элементы.

На дефицит азота указывает желтизна именно нижних, старых листьев. Сначала страдают кончики, затем пожелтение распространяется вверх. Если ничего не предпринять, рост чеснока замедлится, а головки будут мелкими и слабыми.

Экстренная мера — опрыскивание мочевиной

Самый быстрый и эффективный способ — внекорневая подкормка. Она действует почти мгновенно, ведь питание поступает прямо в листья. Для неё используют мочевину (карбамид) — концентрированный источник азота.

Как приготовить раствор:

1 столовая ложка мочевины

10 литров воды

1/2 чайной ложки лимонной кислоты

1 столовая ложка жидкого мыла или средства для мытья посуды

Лимонная кислота смягчает воду и улучшает усвояемость, а мыло помогает раствору лучше удерживаться на листьях.

Раствор нужно хорошо перемешать до полного растворения компонентов.

Как правильно опрыскивать

Проводите обработку либо вечером, либо в пасмурную погоду — при солнце или в жару листья могут получить ожоги. Обильно смачивайте всю надземную часть растения, особенно нижнюю сторону листьев.

Первый результат вы заметите уже на следующий день: листья станут более зелёными и упругими, а процесс пожелтения остановится.

Что делать после

Через 3-4 дня после обработки мочевиной важно подкормить чеснок через корень. Используйте комплексные удобрения с упором на калий и фосфор — это поддержит формирование крупных и плотных головок.

Главное — не откладывайте. Одно своевременное опрыскивание может не только остановить проблему, но и значительно улучшить будущий урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

