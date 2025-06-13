Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать

Кажется, нет ничего лучше тенистого сада, где под кронами раскидистых деревьев можно спрятаться от солнца. Но за этой мечтой может скрываться настоящая угроза. Некоторые деревья хоть и красивы, но способны принести участку больше вреда, чем пользы. Вот какие сорта стоит обходить стороной.
Плакучая ива (Salix babylonica) поражает своей грациозностью — её длинные ветви словно танцуют на ветру. Но за этой красотой скрывается агрессивный характер.
Дерево быстро растёт и требует много места, что делает его неподходящим для маленьких участков. Более того, его корни стремятся к любым источникам воды и нередко проникают в канализационные трубы или септики. Даже при постоянной обрезке ива теряет свою декоративную форму и всё равно продолжает "захватывать" участок.
Лучше всего такие деревья смотрятся у водоёмов, в парках и на просторных территориях.
Тополь Ломбардский (Populus nigra "Italica') выглядит импозантно и способен придать участку изысканности. Однако за стремительным ростом дерева скрываются серьёзные проблемы.
Тонкая кора и мягкая древесина легко повреждаются, что открывает путь грибковым заболеваниям. Ветки становятся ломкими, а сам тополь превращается в источник опасности на участке. Лучше выбрать местные сорта, более устойчивые к болезням и погодным условиям.
Серебристый клён (Acer saccharinum) часто выбирают за скорость роста и декоративность. Но мало кто знает, что его корневая система буквально выползает наружу и мешает другим растениям.
Корни этого дерева активно вытягивают влагу и питательные вещества из почвы, угнетая соседние посадки. А ветви из-за своей хрупкости легко ломаются от сильного ветра. Такое дерево стоит сажать только вдалеке от зданий и других насаждений.
Сумах (Rhus typhina) может быть настоящим украшением — его резные листья осенью пылают всеми оттенками красного. Но эта красота имеет оборотную сторону.
Сумах быстро разрастается за счёт корневых отпрысков, распространяясь по участку без спроса. Контролировать его рост сложно, и вскоре вместо аккуратной клумбы можно получить заросли, вытесняющие остальные растения. Перед посадкой стоит обязательно уточнить, насколько он агрессивен в вашем регионе.
Шелковица (Morus rubra) радует сладкими ягодами, но они — источник настоящего беспорядка. Плоды падают прямо на землю, оставляя липкие пятна, которые трудно удалить с дорожек и одежды.
Дерево привлекает множество птиц, а те, в свою очередь, оставляют ещё больше следов. Кроме того, шелковица может быстро разрастаться и вытеснять другие растения. Лучше выбрать сорта без плодов — они не принесут хлопот.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.