Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, нет ничего лучше тенистого сада, где под кронами раскидистых деревьев можно спрятаться от солнца. Но за этой мечтой может скрываться настоящая угроза. Некоторые деревья хоть и красивы, но способны принести участку больше вреда, чем пользы. Вот какие сорта стоит обходить стороной.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ шелковица

Плакучая ива: красота с разрушительными последствиями

Плакучая ива (Salix babylonica) поражает своей грациозностью — её длинные ветви словно танцуют на ветру. Но за этой красотой скрывается агрессивный характер.

Дерево быстро растёт и требует много места, что делает его неподходящим для маленьких участков. Более того, его корни стремятся к любым источникам воды и нередко проникают в канализационные трубы или септики. Даже при постоянной обрезке ива теряет свою декоративную форму и всё равно продолжает "захватывать" участок.

Лучше всего такие деревья смотрятся у водоёмов, в парках и на просторных территориях.

Ломбардский тополь: высокий, но болезненный

Тополь Ломбардский (Populus nigra "Italica') выглядит импозантно и способен придать участку изысканности. Однако за стремительным ростом дерева скрываются серьёзные проблемы.

Тонкая кора и мягкая древесина легко повреждаются, что открывает путь грибковым заболеваниям. Ветки становятся ломкими, а сам тополь превращается в источник опасности на участке. Лучше выбрать местные сорта, более устойчивые к болезням и погодным условиям.

Серебристый клён: враг поверхностных корней

Серебристый клён (Acer saccharinum) часто выбирают за скорость роста и декоративность. Но мало кто знает, что его корневая система буквально выползает наружу и мешает другим растениям.

Корни этого дерева активно вытягивают влагу и питательные вещества из почвы, угнетая соседние посадки. А ветви из-за своей хрупкости легко ломаются от сильного ветра. Такое дерево стоит сажать только вдалеке от зданий и других насаждений.

Сумах олений: прирождённый захватчик

Сумах (Rhus typhina) может быть настоящим украшением — его резные листья осенью пылают всеми оттенками красного. Но эта красота имеет оборотную сторону.

Сумах быстро разрастается за счёт корневых отпрысков, распространяясь по участку без спроса. Контролировать его рост сложно, и вскоре вместо аккуратной клумбы можно получить заросли, вытесняющие остальные растения. Перед посадкой стоит обязательно уточнить, насколько он агрессивен в вашем регионе.

Шелковица: птицы в восторге, а вы — в отчаянии

Шелковица (Morus rubra) радует сладкими ягодами, но они — источник настоящего беспорядка. Плоды падают прямо на землю, оставляя липкие пятна, которые трудно удалить с дорожек и одежды.

Дерево привлекает множество птиц, а те, в свою очередь, оставляют ещё больше следов. Кроме того, шелковица может быстро разрастаться и вытеснять другие растения. Лучше выбрать сорта без плодов — они не принесут хлопот.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

