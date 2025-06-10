Под корень и по расписанию: полив, который делает томаты счастливыми

Если на томатных кустах уже появились цветы — считайте, вы на старте большого урожая. Но чтобы получить сладкие, мясистые плоды, важно не расслабляться. Сейчас — самое время помочь растениям и направить их энергию в нужное русло.
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Томаты
Вот 4 шага, которые увеличат шансы на обильный и здоровый урожай.
1. Полив: не переборщите и не забывайте
Томаты плохо переносят и засуху, и избыток воды. Важно:
Поливать только под корень, не по листьям — влага на листве вызывает грибок.
Лучше всего — утром: вода впитается, а листья успеют высохнуть.
Проверяйте: почва должна быть прохладной под верхним слоем, но не сырой.
Глубокий полив раз в 3-4 дня лучше, чем поверхностный каждый день.
2. Мульчирование: защита от жары
Чтобы сохранить влагу и меньше поливать, рассыпьте вокруг стеблей слой соломы, сена или сухой травы (5-8 см). Это:
Удерживает влагу;
Сдерживает рост сорняков;
Защищает плоды от гниения при контакте с почвой.
Мульчировать стоит после хорошего полива.
3. Удаление "гурманов" — побегов, которые крадут урожай
Между стеблем и ветвями часто растут лишние побеги. Они вытягивают соки, но не дают плодов.
Осматривайте кусты раз в неделю.
Маленькие побеги можно прищипнуть пальцами.
Чем раньше удалить — тем меньше риск повредить растение.
4. Подвязка: поддержка важна
Как только пошло цветение — нужен "репетитор". Плоды тяжёлые, и кусты могут сломаться.
Подойдут:
Колышки (1,5-2 м), к которым привязывают основной стебель.
Верёвка от земли до потолка теплицы.
Специальные томатные клетки — обрамляют весь куст.
Подвязывайте регулярно — стебли растут быстро!
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).