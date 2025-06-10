Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урсула фон дер Ляйен готовит сюрприз для Москвы: новый потолок цен на нефть уже на горизонте
Медленно, но верно: продукты, которые очищают сосуды без таблеток
Mac на Intel — всё: Apple окончательно отказалась от обновлений для старых компьютеров
На сладкое больше не тянет: простой рецепт, который спасает от срывов
Вы делаете это после пляжа. А надо — до. Ошибка, которая сушит вашу кожу каждый день
Парадокс под ключ: жильё есть, спроса нет, застройщики в ловушке
Поднял машину — сэкономил десятки тысяч: ремонт без сервиса возможен
Узаконено в ЕС: за ручную кладь теперь могут брать деньги — и это только начало
Кто "свой", а кто — нет? Как ваша кошка распознаёт вас, даже не глядя

Под корень и по расписанию: полив, который делает томаты счастливыми

2:03
Садоводство

Если на томатных кустах уже появились цветы — считайте, вы на старте большого урожая. Но чтобы получить сладкие, мясистые плоды, важно не расслабляться. Сейчас — самое время помочь растениям и направить их энергию в нужное русло.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Вот 4 шага, которые увеличат шансы на обильный и здоровый урожай.

1. Полив: не переборщите и не забывайте

Томаты плохо переносят и засуху, и избыток воды. Важно:

  • Поливать только под корень, не по листьям — влага на листве вызывает грибок.
  • Лучше всего — утром: вода впитается, а листья успеют высохнуть.
  • Проверяйте: почва должна быть прохладной под верхним слоем, но не сырой.
  • Глубокий полив раз в 3-4 дня лучше, чем поверхностный каждый день.

2. Мульчирование: защита от жары

Чтобы сохранить влагу и меньше поливать, рассыпьте вокруг стеблей слой соломы, сена или сухой травы (5-8 см). Это:

  • Удерживает влагу;
  • Сдерживает рост сорняков;
  • Защищает плоды от гниения при контакте с почвой.
  • Мульчировать стоит после хорошего полива.

3. Удаление "гурманов" — побегов, которые крадут урожай

Между стеблем и ветвями часто растут лишние побеги. Они вытягивают соки, но не дают плодов.

  • Осматривайте кусты раз в неделю.
  • Маленькие побеги можно прищипнуть пальцами.

Чем раньше удалить — тем меньше риск повредить растение.

4. Подвязка: поддержка важна

Как только пошло цветение — нужен "репетитор". Плоды тяжёлые, и кусты могут сломаться.

Подойдут:

  • Колышки (1,5-2 м), к которым привязывают основной стебель.
  • Верёвка от земли до потолка теплицы.
  • Специальные томатные клетки — обрамляют весь куст.
  • Подвязывайте регулярно — стебли растут быстро!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем
Российский шоу-бизнес
Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем Аудио 
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
Самое недооценённое упражнение для ягодиц — и ты его 100% игнорируешь
Ресторанный кризис: почему люди выбирают домашнюю еду вместо походов в кафе
Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?
Уходить дорого: почему европейский бизнес не спешит покидать Россию
Загитова шокировала признанием: в шоу-бизнесе обниматься и целоваться — не для неё
Словарь, который всех ошарашил: филолог в шоке от новых запретных слов
Топ-5 жареных шедевров от бабушек СССР: как вкусно было без фуа-гра
Вода пахнет странно? Возможно, пора устроить чайнику кислотную чистку
Заставьте свой организм работать как часы: секреты питания для борьбы со старением после 50 лет
Цветок мечты стал заложником жары — пора искать нового фаворита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.