Под корень и по расписанию: полив, который делает томаты счастливыми

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на томатных кустах уже появились цветы — считайте, вы на старте большого урожая. Но чтобы получить сладкие, мясистые плоды, важно не расслабляться. Сейчас — самое время помочь растениям и направить их энергию в нужное русло.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Вот 4 шага, которые увеличат шансы на обильный и здоровый урожай.

1. Полив: не переборщите и не забывайте

Томаты плохо переносят и засуху, и избыток воды. Важно:

Поливать только под корень, не по листьям — влага на листве вызывает грибок.

Лучше всего — утром: вода впитается, а листья успеют высохнуть.

Проверяйте: почва должна быть прохладной под верхним слоем, но не сырой.

Глубокий полив раз в 3-4 дня лучше, чем поверхностный каждый день.

2. Мульчирование: защита от жары

Чтобы сохранить влагу и меньше поливать, рассыпьте вокруг стеблей слой соломы, сена или сухой травы (5-8 см). Это:

Удерживает влагу;

Сдерживает рост сорняков;

Защищает плоды от гниения при контакте с почвой.

Мульчировать стоит после хорошего полива.

3. Удаление "гурманов" — побегов, которые крадут урожай

Между стеблем и ветвями часто растут лишние побеги. Они вытягивают соки, но не дают плодов.

Осматривайте кусты раз в неделю.

Маленькие побеги можно прищипнуть пальцами.

Чем раньше удалить — тем меньше риск повредить растение.

4. Подвязка: поддержка важна

Как только пошло цветение — нужен "репетитор". Плоды тяжёлые, и кусты могут сломаться.

Подойдут:

Колышки (1,5-2 м), к которым привязывают основной стебель.

Верёвка от земли до потолка теплицы.

Специальные томатные клетки — обрамляют весь куст.

Подвязывайте регулярно — стебли растут быстро!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

