Цветок мечты стал заложником жары — пора искать нового фаворита

Яркие и пышные гортензии ещё недавно были королевами клумб. Но в последние годы всё больше садоводов замечают: листья сохнут, цветы выцветают, а кусты теряют былую силу. Причина — не вредители и не болезни, а климат.
В условиях жаркого и засушливого лета гортензия превращается в растение с ослабленным иммунитетом. Повышение температуры, снижение уровня осадков и выжженная почва делают её уязвимой. Гортензия — влаголюбивое растение, и в новых погодных реалиях ей просто не выжить.
"Во время аномальной жары 2022 года я потерял почти 70% своей коллекции гортензий, несмотря на ежедневный полив", — поделился владелец питомника с Farmiddable Observer. — "Климат просто больше не подходит для них".
Признаки очевидны:
Если заметили хотя бы два из этих симптомов — гортензия не справляется.
Садоводы советуют пересмотреть ландшафтные решения и заменить капризных красавиц на более устойчивые аналоги. Например:
Эти растения не только выживут в новом климате, но и сохранят яркий облик вашего сада.
Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.
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