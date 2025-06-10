Цветок мечты стал заложником жары — пора искать нового фаворита

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яркие и пышные гортензии ещё недавно были королевами клумб. Но в последние годы всё больше садоводов замечают: листья сохнут, цветы выцветают, а кусты теряют былую силу. Причина — не вредители и не болезни, а климат.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Кто убивает гортензии

В условиях жаркого и засушливого лета гортензия превращается в растение с ослабленным иммунитетом. Повышение температуры, снижение уровня осадков и выжженная почва делают её уязвимой. Гортензия — влаголюбивое растение, и в новых погодных реалиях ей просто не выжить.

"Во время аномальной жары 2022 года я потерял почти 70% своей коллекции гортензий, несмотря на ежедневный полив", — поделился владелец питомника с Farmiddable Observer. — "Климат просто больше не подходит для них".

Как понять, что растение страдает

Признаки очевидны:

Листья выглядят обожженными, сворачиваются и теряют упругость;

Цвет соцветий тускнеет, превращаясь из яркого в пыльно-коричневый;

Стебли теряют вертикальность и обвисают.

Если заметили хотя бы два из этих симптомов — гортензия не справляется.

Чем заменить "водяную королеву"

Садоводы советуют пересмотреть ландшафтные решения и заменить капризных красавиц на более устойчивые аналоги. Например:

Лаванда — ароматная, засухоустойчивая, цветёт пышно и долго;

Цианотус — образует голубые облака соцветий и не требует частого полива;

Русский шалфей — отлично переносит жару и сохраняет декоративность весь сезон.

Эти растения не только выживут в новом климате, но и сохранят яркий облик вашего сада.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

