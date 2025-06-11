Эти 3 овоща взорвут ваш урожай: что сажать после лука

Уборка лука — это важный этап в садоводстве, который открывает новые возможности для использования освободившегося пространства. Чтобы максимально эффективно использовать земли, стоит учесть несколько факторов: время года, климатические условия региона и особенности последующих культур.
После уборки лука отлично подойдет посадка корнеплодов, которые смогут выиграть от освободившегося пространства. Вот несколько вариантов:
Посев зеленых удобрений после уборки лука позволит улучшить качество почвы и восстановить ее питательные вещества:
Если климат позволяет, можно посеять листовые овощи, которые тоже хорошо растут после лука:
После урожая лука можно сажать различные виды капусты. Это могут быть:
Капуста хорошо растет в развитой почве, если ее удобрить компостом после удаления лука.
В некоторых регионах, с длинным вегетационным периодом, можно попробовать посадить поздние сорта томатов после уборки лука. Убедитесь, что у вас достаточно времени до первых заморозков, чтобы собрать урожай.
Уборка лука открывает возможности для повторного использования пространства в саду. Выбор культур будет зависеть от времени года и климатических условий вашего региона. Посадка корнеплодов, зеленых удобрений, листовых овощей и капусты поможет вам максимально эффективно использовать освободившуюся землю и получить дополнительный урожай. Не забывайте следить за состоянием почвы и удобрять ее, чтобы новые культуры также приносили массу приятных сюрпризов!
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