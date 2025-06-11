Эти 3 овоща взорвут ваш урожай: что сажать после лука

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Уборка лука — это важный этап в садоводстве, который открывает новые возможности для использования освободившегося пространства. Чтобы максимально эффективно использовать земли, стоит учесть несколько факторов: время года, климатические условия региона и особенности последующих культур.

Фото: Own work by Malte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветная капуста

Корнеплоды

После уборки лука отлично подойдет посадка корнеплодов, которые смогут выиграть от освободившегося пространства. Вот несколько вариантов:

Редис: этот скороспелый овощ очень быстро растет и может быть посеян сразу после сбора лука. Редис обычно готов к сбору через 20-30 дней, что позволяет использовать участок повторно.

Морковь: её также можно сеять после лука. Морковь заняла бы место в вашем огороде до осени, и вы сможете насладиться урожаем позднее. Главное — обеспечить достаточное пространство между рядами для полноценного роста корнеплодов.

Свёкла: посев свёклы — ещё один хороший вариант. Она требует больше времени для роста, чем редис, но, как и морковь, может быть собрана в конце лета или осенью.

Зелёные удобрения

Посев зеленых удобрений после уборки лука позволит улучшить качество почвы и восстановить ее питательные вещества:

Люпин: эта культура улучшает структуру почвы и обогащает ее азотом, что полезно для следующих растений.

Горчица: быстрорастущая, горчица также может используется как зеленое удобрение, помогая подавлять сорняки и улучшать содержание питательных веществ в почве.

Листовые овощи

Если климат позволяет, можно посеять листовые овощи, которые тоже хорошо растут после лука:

Шпинат: быстрорастущий шпинат можно сеять в теплом климате до конца августа. Он не требует много времени на рост и легко переносит легкие заморозки.

Укроп, петрушка, салат: эти травы и салаты можно сеять с конца лета до осени. Они добавят свежести в ваш рацион и позволят получить дополнительный урожай.

Капуста

После урожая лука можно сажать различные виды капусты. Это могут быть:

Цветная капуста

Брокколи

Белокочанная капуста

Капуста хорошо растет в развитой почве, если ее удобрить компостом после удаления лука.

Поздние сорта томатов

В некоторых регионах, с длинным вегетационным периодом, можно попробовать посадить поздние сорта томатов после уборки лука. Убедитесь, что у вас достаточно времени до первых заморозков, чтобы собрать урожай.

Уборка лука открывает возможности для повторного использования пространства в саду. Выбор культур будет зависеть от времени года и климатических условий вашего региона. Посадка корнеплодов, зеленых удобрений, листовых овощей и капусты поможет вам максимально эффективно использовать освободившуюся землю и получить дополнительный урожай. Не забывайте следить за состоянием почвы и удобрять ее, чтобы новые культуры также приносили массу приятных сюрпризов!