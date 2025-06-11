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Эти 3 овоща взорвут ваш урожай: что сажать после лука

3:12
Садоводство » Советы

Уборка лука — это важный этап в садоводстве, который открывает новые возможности для использования освободившегося пространства. Чтобы максимально эффективно использовать земли, стоит учесть несколько факторов: время года, климатические условия региона и особенности последующих культур.

Цветная капуста
Фото: Own work by Malte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветная капуста

Корнеплоды

После уборки лука отлично подойдет посадка корнеплодов, которые смогут выиграть от освободившегося пространства. Вот несколько вариантов:

  • Редис: этот скороспелый овощ очень быстро растет и может быть посеян сразу после сбора лука. Редис обычно готов к сбору через 20-30 дней, что позволяет использовать участок повторно.
  • Морковь: её также можно сеять после лука. Морковь заняла бы место в вашем огороде до осени, и вы сможете насладиться урожаем позднее. Главное — обеспечить достаточное пространство между рядами для полноценного роста корнеплодов.
  • Свёкла: посев свёклы — ещё один хороший вариант. Она требует больше времени для роста, чем редис, но, как и морковь, может быть собрана в конце лета или осенью.

Зелёные удобрения

Посев зеленых удобрений после уборки лука позволит улучшить качество почвы и восстановить ее питательные вещества:

  • Люпин: эта культура улучшает структуру почвы и обогащает ее азотом, что полезно для следующих растений.
  • Горчица: быстрорастущая, горчица также может используется как зеленое удобрение, помогая подавлять сорняки и улучшать содержание питательных веществ в почве.

Листовые овощи

Если климат позволяет, можно посеять листовые овощи, которые тоже хорошо растут после лука:

  • Шпинат: быстрорастущий шпинат можно сеять в теплом климате до конца августа. Он не требует много времени на рост и легко переносит легкие заморозки.
  • Укроп, петрушка, салат: эти травы и салаты можно сеять с конца лета до осени. Они добавят свежести в ваш рацион и позволят получить дополнительный урожай.

Капуста

После урожая лука можно сажать различные виды капусты. Это могут быть:

  • Цветная капуста
  • Брокколи
  • Белокочанная капуста

Капуста хорошо растет в развитой почве, если ее удобрить компостом после удаления лука.

Поздние сорта томатов

В некоторых регионах, с длинным вегетационным периодом, можно попробовать посадить поздние сорта томатов после уборки лука. Убедитесь, что у вас достаточно времени до первых заморозков, чтобы собрать урожай.

Уборка лука открывает возможности для повторного использования пространства в саду. Выбор культур будет зависеть от времени года и климатических условий вашего региона. Посадка корнеплодов, зеленых удобрений, листовых овощей и капусты поможет вам максимально эффективно использовать освободившуюся землю и получить дополнительный урожай. Не забывайте следить за состоянием почвы и удобрять ее, чтобы новые культуры также приносили массу приятных сюрпризов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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