Сбор урожая без страх: 5 правил, которые избавят вас от червивых фруктов

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Некоторые садоводы сталкиваются с проблемой, когда собранные яблоки и груши оказались червивыми. Это не только портит внешний вид плодов, но и может говорить о наличии вредителей или болезней.

Фото: flickr.com by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парша яблок

Основные причины червивости фруктов

1. Вредители:

Яблонная плодожорка: этот вредитель откладывает яйца на молодых плодах, а личинки проникают внутрь, что приводит к повреждению яблок и груш.

Гусеницы: некоторые виды гусениц также могут повредить плоды, проникая внутрь и подрывая их структуру.

2. Болезни:

Грибковые инфекции: некоторые болезни могут ослабить плоды и сделать их более уязвимыми к повреждениям и атакам вредителей.

Бактериальные инфекции: плоды, пораженные бактериями, могут начать гнить и терять свои вкусовые качества.

3. Неправильный уход:

Нехватка питательных веществ: недостаток удобрений может ослабить деревья и сделать их менее устойчивыми к вредителям.

Неправильный полив: избыточная или недостаточная влага может негативно сказаться на здоровье растений.

Как минимизировать проблему червивых плодов?

1. Регулярная обрезка: поддержание деревьев в хорошем состоянии поможет улучшить их устойчивость к вредителям. Удаляйте сухие и больные ветки, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

2. Профилактика вредителей:

Установка ловушек: специальные ловушки для ловли плодожорок помогут сократить их количество.

Обработка инсектицидами: используйте безопасные для растений препараты в зависимости от времени года (осенью или весной).

3. Уход за растениями:

Подкормка: регулярное внесение удобрений обеспечит деревья необходимыми питательными веществами.

Полив: следите за уровнем влажности и избегайте чрезмерного или недостаточного полива.

4. Сбор плодов:

собирать яблоки и груши следует в срок. Раненые или поврежденные плоды лучше убирать сразу, чтобы предотвратить распространение вредителей.

5. Хранение:

правильное хранение плодов также играет важную роль. Избегайте укладывания повреждённых фруктов в одну коробку, чтобы предотвратить перераспространение вредителей.

Червивые яблоки и груши — распространённая проблема, но при правильном подходе можно значительно уменьшить её проявления. Регулярный уход за деревьями, применение профилактических мер и бдительность при сборе урожая помогут вам создать здоровый сад и насладиться вкусом собственных фруктов без лишних сюрпризов. Не забывайте, что здоровье растений напрямую зависит от вашего внимания и заботы.