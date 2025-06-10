Сбор урожая без страх: 5 правил, которые избавят вас от червивых фруктов

Полив: следите за уровнем влажности и избегайте чрезмерного или недостаточного полива.
4. Сбор плодов:
собирать яблоки и груши следует в срок. Раненые или поврежденные плоды лучше убирать сразу, чтобы предотвратить распространение вредителей.
5. Хранение:
правильное хранение плодов также играет важную роль. Избегайте укладывания повреждённых фруктов в одну коробку, чтобы предотвратить перераспространение вредителей.
Червивые яблоки и груши — распространённая проблема, но при правильном подходе можно значительно уменьшить её проявления. Регулярный уход за деревьями, применение профилактических мер и бдительность при сборе урожая помогут вам создать здоровый сад и насладиться вкусом собственных фруктов без лишних сюрпризов. Не забывайте, что здоровье растений напрямую зависит от вашего внимания и заботы.