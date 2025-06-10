Ловушки и вибрации: как остановить подземных вредителей эффективно

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Хотя кроты играют полезную роль в экосистеме, для многих садоводов их присутствие становится настоящим испытанием. Эти мелкие создания могут повреждать корни растений, что приводит к их увяданию и гибели. Как же отучить кротов копаться в вашем саду?

Фото: Wikipedia by JP Le Roux, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Золотой крот

Способы борьбы с кротами в саду

Кроты питаются растениями, но их активность приносит непрямой вред. Проводя время в поисках личинок, дождевых червей и насекомых, они повреждают корневую систему растений. Кроме того, насыпи земли, вызываемые их активностью, усложняют уход за газоном и могут разрушить структуру цветников. Иногда кроты проникают под теплицы или беседки, создавая тоннели под поверхностью почвы.

Существует множество способов борьбы с этими подземными обитателями, от звуковых отпугивателей до ловушек и природных методов. Одним из наиболее удивительных, но простых решений является трюк, ставший популярным в сети Интернет.

Согласно видео, эффективным средством может стать фруктовая жевательная резинка. Достаточно разломить её пополам и поместить прямо в тоннель, выкопанный кротом. Также можно использовать мятную жевательную резинку — её запах отпугивает кротов. Эти методы дешёвые, неинвазивные и легко применимые в домашних условиях.

Другие полезные советы

Ароматы и травы — кроты не любят резкие запахи, такие как чеснок, базилик, ноготки или лаванда. Их лучше всего сажать в уязвимых местах.

Вибрационные отпугиватели — устройства, создающие вибрации и звуки, которые отвлекают животных.

Ловушки — позволяют поймать крота и выпустить его в безопасном месте, подальше от сада.

Хотя полностью избавиться от кротов может потребоваться терпение и несколько попыток, домашние средства могут оказаться удивительно эффективными. Не забывайте действовать быстро: чем меньше сеть тоннелей, тем проще обеспечить порядок в саду!