Как бабушки спасают вишнёвые деревья от птиц: гениальный трюк за копейки

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вишневый сезон — это радость для садоводов и кошмар для дроздов! Как только эти мелкие птицы чувствуют вкус спелых плодов, они становятся настоящими врагами наших садов. Бабушки знают секрет, как сохранить урожай, не прибегая к химическим средствам. Всё просто — стоит воспользоваться одним небольшим трюком!

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Дерево вишни

Дрозды на страже ваших вишен?

Эти красивые птицы со сверкающим оперением действительно могут быть проблемой в саду. Услышав их весёлое чириканье, вы можете радоваться здоровью окружающей среды. Но как только начинается созревание вишни, радость может быстро смениться проблемами. Дрозды незамедлительно собираются в стаи и начинают «радоваться жизни» на ваших деревьях, оставляя лишь голые ветки.

Неэффективные старые методы защиты

Многие садоводы пытаются защитить свои вишни с помощью традиционных пугал. Ручная работа: стебли, тряпки и блестящие ленты — казалось бы, все методы использованы, но птицы лишь смеются в ответ. Умные дрозды быстро понимают, что эти «страшилки» не представляют никакой опасности. И даже громкие сигнализации не способны удержать этих непоседливых пернатых, если их не обновлять.

Откройте для себя гениальный трюк!

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы привлечь дроздов на свою сторону? Бабушка на даче знает, что разместив на вишнёвом дереве скворечник, вы создадите для птиц свой уголок. Это даст им территорию, которую они готовы защищать от других захватчиков. И хотя в процессе захвата урожая они, возможно, возьмут несколько плодов, их защитный инстинкт гарантирует, что другие птицы не осмелятся приземлиться на ваши деревья.

Это решение не только простое и экономичное, но и экологически чистое! Примените бабушкину мудрость и наслаждайтесь сладкими вишнями, не переживая за урожай. Защитите свои деревья с помощью этого гениального трюка и осознайте, что иногда простое решение — лучшее!