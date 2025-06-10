Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как один рецепт может перевернуть ваше представление о салатах с картофелем — проверьте сами
Секреты Красного поезда: как каждый четверг превращается в гастрономическое приключение
Сколько придётся платить за ЖКХ с 1 июля: раскрыты причины роста тарифов
Нейропластичность под сомнением: в нашей голове работает больше механизмов, чем мы думали
Драцена: как добавить свежесть в ваш дом и насладиться её легким уходом
Почему эта фасадная плитка экономит и деньги, и время — узнали нюансы
Испанцы зажгли под известную на весь мир советскую песню в Волшебную ночь
Она хрюкает, но не свинья: у берегов Сицилии выловили морское чудо
Мозг как у монаха за 5 минут в день: медитация, которая меняет всё

Как бабушки спасают вишнёвые деревья от птиц: гениальный трюк за копейки

2:11
Садоводство » Советы

Вишневый сезон — это радость для садоводов и кошмар для дроздов! Как только эти мелкие птицы чувствуют вкус спелых плодов, они становятся настоящими врагами наших садов. Бабушки знают секрет, как сохранить урожай, не прибегая к химическим средствам. Всё просто — стоит воспользоваться одним небольшим трюком!

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дерево вишни

Дрозды на страже ваших вишен?

Эти красивые птицы со сверкающим оперением действительно могут быть проблемой в саду. Услышав их весёлое чириканье, вы можете радоваться здоровью окружающей среды. Но как только начинается созревание вишни, радость может быстро смениться проблемами. Дрозды незамедлительно собираются в стаи и начинают «радоваться жизни» на ваших деревьях, оставляя лишь голые ветки.

Неэффективные старые методы защиты

Многие садоводы пытаются защитить свои вишни с помощью традиционных пугал. Ручная работа: стебли, тряпки и блестящие ленты — казалось бы, все методы использованы, но птицы лишь смеются в ответ. Умные дрозды быстро понимают, что эти «страшилки» не представляют никакой опасности. И даже громкие сигнализации не способны удержать этих непоседливых пернатых, если их не обновлять.

Откройте для себя гениальный трюк!

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы привлечь дроздов на свою сторону? Бабушка на даче знает, что разместив на вишнёвом дереве скворечник, вы создадите для птиц свой уголок. Это даст им территорию, которую они готовы защищать от других захватчиков. И хотя в процессе захвата урожая они, возможно, возьмут несколько плодов, их защитный инстинкт гарантирует, что другие птицы не осмелятся приземлиться на ваши деревья.

Это решение не только простое и экономичное, но и экологически чистое! Примените бабушкину мудрость и наслаждайтесь сладкими вишнями, не переживая за урожай. Защитите свои деревья с помощью этого гениального трюка и осознайте, что иногда простое решение — лучшее!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Наука и техника
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Последние материалы
Почему эта фасадная плитка экономит и деньги, и время — узнали нюансы
Испанцы зажгли под известную на весь мир советскую песню в Волшебную ночь
Она хрюкает, но не свинья: у берегов Сицилии выловили морское чудо
Мозг как у монаха за 5 минут в день: медитация, которая меняет всё
Код ДНК вместо программ: как бактерии стали живыми машинами
10 тыс. рабочих мест и миллионные контракты: атомные электростанции возвращаются в Великобританию
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Ремонт не нужен: вот как визуально выровнять стены за один вечер
Эти три продукта с кухни перезагрузят твою кожу за 15 минут
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.